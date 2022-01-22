نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ورابط التقديم.. هكذا تُسجل في وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، يتم تخصيص منصة أبشر jobs sa مكاناً للتقديم على القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة حيث يتم البدء باستقبال طلبات الالتحاق بالوظائف الشاغرة إعتبارا من صباح يوم غدٍ السبت (10:00)، بعد ان جاء إعلان وازرة الداخلية عن فتح باب التسجيل للتقديم لوظيفة الجنود، وذلك للعنصر النسائي، وفي التفاصيل سنتابع رابط التقديم وشروطه وهكذا حتى يتم التقديم لرتبة جندي من خلال منصة أبشر توظيف.

ما هي قوات أمن الحج والعمرة

تعتبر قوات الخاصة لأمن الحج والعمرة من أهم القطاعات العسكرية في المملكة، حيث توكل لهم مهام حماية المسجد الحرام والمسجد النبوي وتنظيم حركة الزوار دخولاً وخروجاً، وكمثلها من وظائف الشؤون العسكرية لها شروطها، لذا من يجب فهم الشروط قبل التقديم لتجنب الرفض- ويجب التقديم لرتبة جندي ضمن الوظائف المعلنة في فترة الموعد المحددة لها وفق تصريحات الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية.

رابط تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

تم إطلاق أبشر توظيف كمنصة حكومية في المملكة العربية السعودية تعمل على طرح الوظائف العسكرية وهي المنصة ذاتها التي تمنح الوصول لرابط التقديم على القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، سيكون التقديم مقبولاً بشكل مبدئي في حال أستوفى المقدم البيانات المطلوبة وتقديم المؤهلات وبالتالي خضوع طلب التقديم الخاص به للدراسة بمجرد إرساله، ونشرت وزارة الداخلية السعودية رابط تقديم قوات الحج والعمرة وهو jobs.moi.gov.sa.

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موعد التقديم لقوات خاصة أمن حج وعمرة

ننشر موعد تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لسنة 1443 هجري وذلك للتسجيل في الفترة التي تم تحديدها من وزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية.