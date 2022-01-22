نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443 وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443 من أكثر المواعيد بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وذلك بعد انتشار أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن إيداع المساعدة المقطوعة 1443، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال متى تودع المقطوعة 2022، وما مدى صحة هذه الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحرص المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كل الحرص على توفير الدعم اللازم لمواطنيها للحصول على حياة كريمة، ولمساعدتهم على التغلب على ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة المعيشة، خصوصاً الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل والتي تتوفر فيهم شروط الاستحقاق.

كما أن المملكة تعمل وفق رؤية 2030 على إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال تفعيل العديد من البرامج الاجتماعية المختلفة، مثل برنامج حساب المواطن وبرنامج الدعم السكني وكذلك نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد وغير ذلك من البرامج الهامة، وتضع المملكة شروط جامعة مانعة للمستحقين بحيث لا يسلل إليهم من لا يستحق الدعم، وحتى يصل الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443

للأمانة المهنية التي تحتم علينا احترام قراءنا الأعزاء وتقديم المعلومة الصحيحة لهم، لم يتم تحديد موعد معين لإيداع المساعدة المقطوعة حتى الآن، حيث لم يصدر عن أي جهة رسمية تصريحات رسمية تفيد متى يتم صرف المساعدة المقطوعة 1443، وكل الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة حتى الآن، ونحن هنا في موقع “ثقفني” المتميز نتابع الأمر لحظة بلحظة وعند ورود أي معلومات جديدة، تخص موعد صرف معونة المساعدة المقطوعة سوف نقدمها بين أيديكم في الحال.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي. والزوجة التي لا تحمل الجنسية السعودية ولكنها متزوجة من سعودي ولديها أبناء. يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة وقت تقديم الطلب. عدم وجود دخل آخر للمستفيد عدا المعاش الضماني. صرف المساعدة يكون على حسب الأسبقية في التسجيل وتوضع قوائم انتظار للمتقدمين. يشترط ألا يتخطى راتب الفرد غير المتزوج 3000 ريال. في حال إذا كان المتقدم متزوج ويعول أسرة يشترط ألا يزيد راتبه الشهري عن 8670 ريال. عدم امتلاكه لأي أملاك زراعية معتبرة أو سجل تجاري أو أملاك عقارية ذات قيمة عالية.

رابط استعلام المساعدة المقطوعة

يتم الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة إلكترونياً، وذلك من خلال الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني hrsd.gov.sa، وبعد إدخال السجل المدني ورمز التحقق بطريقة صحيحة والنقر على استعلام.