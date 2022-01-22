نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف جامعة الملك عبد العزيز 271 وظيفة بنظام المسابقات الوظيفية erec.kau.edu.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف جامعة الملك عبد العزيز، من أهم كلمات البحث بالمملكة العربية السعودية، للتعرف على عدد الوظائف المتاحة والمسميات الوظيفية، وكذالك المؤهلات المطلوبة وموعد التقديم عليها، بالإضافة للرابط الرسمي المباشر للتسجيل على الوظائف المطلوبة، هذا وقد أعلنت الموارد البشرية بجامعة الملك عبد العزيز عن حاجتها لشغل عدد 271 وظيفة إدارية وتقنية وصحية، للرجال والنساء بنظام المسابقات الوظيفية على المرتبة السادسة والسابعة، وذلك من حملة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس حسب المؤهل المطلوب لكل وظيفة، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نعرض عليكم خلال السطور التالية تفاصيل الخبر.

رابط وظائف جامعة الملك عبد العزيز

الدخول على الموقع الإلكتروني “erec.kau.edu.sa“.

الضغط على تسجيل دخول.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها.

تسجيل البيانات كاملة وصحيحة.

إرفاق المستندات المطلوبة.

الضغط على إرسال.

المستندات المطلوبة

الهوية الوطنية سارية المفعول. المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة. الخبرات المكتسبة. شهادة التأمينات الاجتماعية. السيرة الذاتية. شهادة التصنيف والتسجيل المهني بالنسبة للتخصصات الصحية، وأن تكون سارية المفعول.

موعد التسجيل على وظائف جامعة الملك عبد العزيز

يبدأ التسجيل على الوظائف المطلوبة من يوم الثلاثاء الموافق 22 جمادي الأخر 1443، الموافق 25 يناير 2022، حتي يوم السبت الموافق 26 جمادي الأخر 1443، الموافق 29 يناير 2022، على أن يكون التقديم إلكترونياً من خلال الرابط الموضح بعالية.

جامعة الملك عبد العزيز

تعتبر جامعة الملك عبد العزيز من أهم الجامعات بالمملكة العربية السعودية.

بل امتدت أهمية لتحتل مكانة متميز عالمياً وتنافس على الصدارة مع كبري الجامعات حول العالم.

فهي تحتل المركز الرابع عربياً بين الجامعات العربية الأكثر تأثيراً في التعليم.

كما حصلت على المركز الأول عالمياً في البحث العلمي، تضم 24 كلية بالإضافة لعدد أربع معاهد، وعدد طلابها 36 ألف طالب وطالبة.

أماكن العمل للوظائف المطلوبة

عمادة شئون الطلاب.

وكالة الجامعة للمشاريع.

كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة.

مركز التدريب والوقاية من الإشعاع.

كلية العمارة والتخطيط.

شطر الطالبات برابغ.

كلية علوم التأهيل الطبي.

المستشفي الجامعي.

عمادة تقنية المعلومات برابغ.

مستشفي الأسنان الجامعي.

التقديم إلكترونياً على الوظائف

تحرص المملكة العربية السعودية على توفير كافة الخدمات إلكترونياً، ومن هذه الخدمات الإعلان والتقديم على الوظائف.

ويأتي هذا النظام الإلكتروني للتقديم على الوظائف بمختلف الجهات ضمن حرص الدولة على تكافئ الفرص.

وتوفيراً للوقت والمجهود وعدم التزاحم بالمكاتب الإدارية، بالإضافة للحفاظ على سلامة الجميع من عدوي فيروس كورونا.