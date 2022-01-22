الصين تسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم تسجيل 63 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم تسجيل 63 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية. وبذلك يكون بر الصين الرئيسى قد سجل حتى يوم امس 105547 إصابة مؤكدة.

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