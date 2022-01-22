فرنسا واليونان توقعان خريطة طريق للتعاون العسكرى والدفاع المشترك

جدة - نرمين السيد - وقع قائدا القوات المسلحة الفرنسية واليونانية، أمس الجمعة، فى أثينا "خريطة طريق" للشراكة العسكرية الاستراتيجية بين البلدين، والتى تم إبرامها فى باريس، خلال شهر سبتمبر الماضى.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، تنص خارطة الطريق التى وقعها الجنرال الفرنسى تيارى بورخار، والجنرال اليونانى كونستانتينوس فلوروس، على أن "الشراكة الاستراتيجية توحد البلدين على الصعيد العسكرى".

ووفقا لما جاء فى بيان هيئة أركان القوات المسلحة الفرنسية، تتيح هذه الوثيقة "تعزيز العلاقات الدفاعية العسكرية وهيكلتها على الأمد الطويل"، و"تجسيد التعاون العسكرى الثنائى الفرنسى اليونانى على المستويين الاستراتيجى والتشغيلى".

فيما يأتى توقيع "خريطة الطريق" هذه بعد إبرام اتفاقية فرنسية يونانية فى سبتمبر الماضى، تنص على بند للمساعدة المتبادلة "بكل الوسائل المناسبة" إذا وجد البلدان "بشكل مشترك أن هناك هجومًا مسلحًا يحصل ضد أراضى" أحدهما.

وقررت أثينا العام الماضى، تعزيز قدرتها العسكرية، بطلب 18 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وثلاث فرقاطات من فرنسا، بمبلغ إجمالى قدره 5.5 مليارات يورو. كما أعلنت اليونان بعد ذلك شراء 6 طائرات رافال جديدة.

ويأتى توقيع "خريطة الطريق" بعد يومين على تسليم أول 6 طائرات رافال، طلبتها أثينا من فرنسا. وفى صيف 2020، انحازت باريس إلى أثينا وأرسلت طائرات رافال وسفن حربية فى مواجهة انتشار سفن عسكرية وأعمال التنقيب التركية فى شرق البحر المتوسط.

وقال البيان الفرنسى اليونانى المشترك، إنه "فى إطار الالتزامات التى تم التعهد بها تجاه الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى"، توحد الشراكة الفرنسية اليونانية "عسكريا" البلدين "اللذين يسهمان فى الدفاع الأوروبى والأمن الأوروبى الأطلسى، عبر التأكيد خصوصا على تمسكهما بحرية الطيران والبحرى فى إطار احترام القانون الدولى".

وتابع البيان: "وستتيح خريطة الطريق للقوات المسلحة الفرنسية واليونانية تعزيز ثقافتيهما الاستراتيجية المشتركة وإمكانية التشغيل المتبادل لصالح جيشينا"،مشددًا على أنه "سيتم توسيع التعاون العسكرى الثنائى".