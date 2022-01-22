مقتل رجل شرطة فى نيويورك

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة ورئيس بلدية حى هارلم فى نيويورك، إيريك آدامز، اليوم السبت، مقتل رجل شرطة، فى الثانية والعشرين من العمر، وأصيب بجروح خطيرة بالرصاص خلال محاولة للتصدى لأعمال عنف فى شقة بالمنطقة.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت الشرطة الأمريكية إن الحادث المأساوى وقع عندما تدخل 3 شرطيين قبيل المساء على أثر اتصال هاتفى من سيدة تواجه ابنا عنيفًا لها فى الشارع 135 فى شمال مانهاتن.

وقالت قائدة شرطة نيويورك كيشانت سيول، من مستشفى هارلم، إنه عندما وصل الشرطيون الثلاثة، قام رجل فى السابعة والأربعين من العمر "بفتح النار فجأة عليهم، وخلال لحظة توقفت حياة شاب فى الثانية والعشرين وتضررت حياة آخر إلى الأبد".

وذكرت وسائل إعلام أن مطلق النار قتل، لكن السلطات لم تؤكد ذلك.

وكان إيريك آدامز، رئيس بلدية هارلم، دعا السلطة الفيدرالية إلى المساعدة فى وقف انتشار الأسلحة النارية، إذ تعد هذه هى المرة الثالثة لاستهداف رجال الشرطة بإطلاق النار.