الهند تسجل أكثر من 337 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت السلطات الصحية فى الهند، 337 ألفا و704 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد منذ بداية الوباء إلى 38 مليونا و903 آلاف و731 مصابا.





وأفادت وزارة الصحة الهندية حسبما ذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية فى نشرتها الإنجليزية اليوم السبت، بارتفاع إجمالى حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 488 ألفا و884 شخصا؛ بعد وفاة 488 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضافت الوزارة أن 242 ألفا و676 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى عدد المتعافين 36 مليونا و301 ألف و482 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا فى الهند مليونين و113 ألفا و365 حالة.

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