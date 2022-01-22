مقتل كنديين اثنين فى إطلاق نار بمنتجع فى المكسيك

وحسبما نقلت "رويترز"، أشار مسؤولون مكسيكيون إلى معلومات من الشرطة الكندية التى أكدت أنه "لدى كلا من النزيلين فى المنتجع الراقى فى ريفييرا مايا بولاية كوينتانا رو سجلاً جنائيًا".
وقال مكتب المدعى العام فى كوينتانا رو، إن "الشرطة المكسيكية تبحث عن شخص آخر يعتقد أنه أطلق النار وله سجل إجرامى طويل فى كندا".
وقال لوسيو هيرنانديز، رئيس الأمن العام فى كوينتانا رو، عبر "تويتر"، إنه تم إطلاق النار خلال "مشاجرة بين نزلاء الفندق فى فندق إكسكاريت"، مؤكدًا إصابة ثلاثة ونقلهم إلى المستشفى.
ومن جانبها، قالت الحكومة الكندية، اليوم السبت، إنها اتصلت بالسلطات المكسيكية، ولا يمكنها تقديم مزيد من التفاصيل لاعتبارات الخصوصية.
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