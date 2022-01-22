مصرع 6 وإصابة 15 في حريق بمبنى سكني في مومباي بالهند

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم فيما أصيب 15 آخرين، اليوم السبت، جراء حريق هائل في مبنى من 19 طابقا في مومباي، العاصمة المالية والترفيهية للهند.

ونتج الحريق عن ماس كهربائي في مكيف هواء بإحدى الشقق، وفقا لرئيس البلدية، كيشوري بيدنيكار.

وقال السكان إن الحريق اندلع في الطابق الخامس عشر وسرعان ما غلف عمود كبير من الدخان الاسود المبنى، مضيفين أن أكثر من 90 شخصا فروا من المبنى بمفردهم أو بمساعدة الجيران.

وأوضح المتحدث باسم حكومة المدينة، غانيش بورنيك، أن الحريق خلف ستة قتلى و 15 مصابا في المستشفى.

فيما أشار ضابط شرطة إلى أن أربعة من المصابين في حالة حرجة.

وعمل ما يقرب من عشرين عربة إطفاء على إخماد الحريق وسيطرت على الدخان بعد جهد استمر ساعتين، بحسب تقارير اعلامية.

ونقل رجال الاطفاء المصابين الى مستشفيين قريبين.

وقال رئيس البلدية إن بعض المصابين احتاجوا إلى دعم بالأكسجين بسبب استنشاقهم الدخان.

وتشيع الحرائق في الهند، حيث غالبا ما ينتهك البناؤون والسكان قوانين البناء ومعايير السلامة، ففي أغسطس/آب، أدى حريق إلى مقتل ثمانية مرضى بفيروس كورونا في مستشفى في أحمد آباد، وهي مدينة رئيسية في ولاية غوجارات.

وفي ديسمبر/كانون أول 2018، أدى حريق في وقت متأخر من الليل في مطعم في مومباي إلى مقتل 15 شخصا.