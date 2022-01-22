رابط وظائف جامعة الملك عبد العزيز 1443 “271”وظيفة رجال ونساء وظائف إدارية وصحية وتقنية

رابط وظائف جامعة الملك عبد العزيز، أصبح من أهم الروابط الإلكترونية التي يتم البحث عنها الآن من قبل الرجال والنساء في المملكة، لمعرفة تفاصيل وشروط التقديم على عدد “271” وظيفة متنوعة إدارية وتقنية وصحية، على المرتبة السادسة والسابعة الوظائف بنظام التعاقد بدوام كامل للمواطنين السعوديون من الجنسين، وحددت الإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة، الضوابط العامة والشروط الواجب توافرها في الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المطلوبة، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم تفاصيل الإعلان وطريقة التقديم على الوظائف.

موعد فتح رابط وظائف جامعة الملك عبد العزيز

يبدأ التسجيل في الوظائف بداية من يوم الثلاثاء القادم 2022/01/25 ميلادي الموافق 1443/06/22 هجري، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 2022/01/29 ميلادي الموافق 1443/06/26 هجري.

الشروط العامة للتقديم على الوظائف

أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية. الحصول على المؤهل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة التي يرغب في التقدم إليها. في حالة أن الشهادة العلمية من خارج المملكة يجب معادلتها من قبل وزارة التعليم السعودية. من يرغب في التقديم على الوظائف الصحية يجب يحضر شهادة التصنيف والتسجيل المهني وتكون سارية المفعول. إجادة اللغة الإنجليزية والتعامل مع الحاسب الألي. وجود الخبرات العملية المطلوبة لشغل الوظائف التي تتطلب خبرات.

رابط وظائف جامعة الملك عبد العزيز

الدخول على الموقع الإلكتروني للتوظيف بالجامعة erec.kau.edu.sa .

. من أعلى الصفحة الرئيسية أضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

سوف تنقل إلي صفحة تطلب بياناتك الشخصية ” رقم الهوية، كلمة السر، رمز التحقق المرئي”.

سجل البيانات المطلوبة وأضغط على تسجيل دخول مرة أخرى الموجودة أسفل الشاشة.

حدد الوظيفة المناسبة لشهاداتك العلمية وخبراتك العملية.

قم بملء أستمارة التقديم الإلكترونية.

بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قم بالضغط على تأكيد البيانات ثم حفظ وارسل الطلب.

أطبع أستمارة التقديم وأحتفظ برقم الطلب لتقديمه عند المراجعة.

المستندات المطلوبة عند التقديم

بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول. شهادة المؤهل الدراسي وفي حالة أن كانت من الخارج صورة معادلة الشهادة من وزارة التعليم. صورة من شهادة الخبرة إن وجد من شهادة التأمينات الاجتماعية. شهادة التصنيف والتسجيل المهني للوظائف الصحية وتكون سارية المفعول.

أماكن العمل بالوظائف المطلوبة

كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة.

مركز التدريب والوقاية من الإشعاع.

عمادة تقنية المعلومات برابغ.

كلية علوم التأهيل الطبي.

مستشفى الأسنان الجامعي.

وكالة الجامعة للمشاريع.

كلية العمارة والتخطيط.

شطر الطالبات برابغ.

المستشفى الجامعي.

جامعة الملك عبد العزيز

جامعة الملك عبد العزيز من أهم وأقدم الجامعات السعودية، فقد تأسست من 55 عام وتحديداً عام 1967 ميلادي، تضم الجامعة عدد 24 كلية مختلفة، في بداية انطلاقها كانت جامعة أهلية خاصة، ثم عممها الملك فيصل بن عبد العزيز، وتعتبر من أهم الجامعات في العالم التي تعني لبالبحث العلمي، وصنفت ضمن أفضل الجامعات العالمية، يدرس بها أكثر من 36 ألف طالب وطالبة سعوديون وعرب وأجانب.