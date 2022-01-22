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عمر شويل - جدة متي ينزل الدعم السكني لشهر يناير 2022 والفئات المستحقة للدعم السكني 1443 تعد واحدة من اهم التساؤلات والاستفسارات التي تشغل بال الكثيرين من الشباب والكبار والأسر السعودية، كما تتزايد أيضاً الاستفسارات حول الفئات المستحقة للدعم السكني، لذا نوضح إليكم عبر الفقرات التالية العديد من التساؤلات التي تطرا على بال كل مواطن سعودي يقبل على اقتناء وحدة سكنية من قبل وزارة الإسكان بالمملكة، والتي تأتي في مقدمتها موعد نزول الدعم السكني والشروط الواجب توافرها، والمبادرات الجديدة التي يستفيد منها معظم الفئات المستحقة للدعم السكني، كما نقدم لكم آلية حساب الدعم لكل مواطن سعودي يعول أسرة، لذا نكشف لكم عبر هذا التقرير كافة الضوابط والمعايير.

متي ينزل الدعم السكني لشهر يناير 2022

أعلنت وزارة الإسكان السعودية اليوم عن مواعيد نزول الدعم السكني للشهر الجاري يناير 2022 والمقرر صرفها يوم الرابع والعشرين من الشهر نفسة، وذلك لم ينطبق عليهم الشروط والمعايير المخصصة في الدعم السكني حيث جاء أهم تلك الشروط التالي:

أن يكون المواطن سعودي ولا يحمل جنسية أجنبية.

يجب أن يكون المواطن لا يمتلك باسمه عقارات على الأقل اخر 5 سنوات.

أن يكون المواطن لم يستفيد من الدعم السكني من قبل.

ينبغي ان يكون المواطن مستقل وله أسرة سعودية.

كما تتعد الشروط والمعايير التي تضعها وزارة الإسكان بالمملكة وخاصة في أعمار المتقدمين للاستفادة من دعم سكني ولمزيد من التعرف على تلك الآليات يمكنك زيارة رابط شروط الدعم السكني.

الفئات المستحقة للدعم السكني

الزوج: يستحق الزوج الدعم السكني في حالة كانت الأسرة مكونة من زوجة وزوج فقط، أو في حالة الأسرة مكونة من زوج وزوجة وأولاد لا يتجاوز عمر الأولاد 25 عام. الأم: إذا كانت الأسرة مكونة من أم وأولاد ذكور لا يزيد عمرهم 25 والإناث غير متزوجات. الابنة: إذا كانت الأسرة مكونة من ابنه وأم غير سعودية الابنة هي العائل الوحيد للأسرة. المرأة المطلقة: إذا مر على طلاقها عامين دون زواج آخر، والأرملة أي كان عمرها.

وللتعرف على المزيد من المستفيدين من الدعم السكني يرجي زيارة الموقع الإلكتروني من خلال رابط الدعم السكني والمستفيدين.

الرقم الجديد للتعرف على موعد نزول الدعم السكني

تساؤلات كثيرة تطرا في أذهان الكثيرين عن تأخير موعد نزول الدعم السكني والتي يتمكن المواطن السعودي التعرف على إجابة السؤال الدائم متي موعد الدعم السكني وفقاً إلى اللائحة التنفيذية، وتتلخص تلك التساؤلات حول الرقم المخصص للتأكد من قيمة الاستحقاق أو موعد نزول الدعم السكني والتي يمكنك التعرف عليها على الاتصال بالرقم التالي (920002431) أو من خلال الاتصال بالرقم (199088) كما يمكنك التعرف أيضاً من خلال طرق التواصل مع سكني.

مبادرات دعم سكني

ذكرت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن أهم 6 مبادرات سكنية تخدم الملايين وجاءت تلك المبادرات السكنية كالتالي:

المبادرة الأولي: المبادرات السكنية للعسكريين وهي مبادرة تخدم قطاع كبيرة من الشعب السعودي. الثانية: المبادرات السكنية لقطاع التعليم تلك المبادرة يستفيد منها كافة من يعملون بالقطاع التعليمي بتمويلات مالية كبيرة. المبادرة الثالثة: مبادرة تجديد المنازل هي تستهدف كافة الشعب السعودي الذي يرغب في تجهيز المسكن من جديد. الرابعة: مبادرة الدعم السكني للمدنيين يحصل المواطنين من خلالها على المال مقابل العمر بمعني إذا كان عمر المستفيد كبير يحصل على تمويل أكبر مثال على ذلك إذا كان عمر المتقدم اكبر من 50 يحصل على تمويل إضافي 95 ألف ريال، وإذا كان عمر المتقدم أقل من 45 يحصل على تمويل إضافي 75 ألف ريال. المبادرة الخامسة: الأراضي السكنية المجانية التي تتيح لكافة المواطنين. السادسة: مبادرة تجديد المساكن تلك المبادرة التي اشترطت فيها الوزارة على عدة أمور منها عمر المسكن وعمر المستفيد كما تختلف قيمة التمويلات حسب نوع المسكن سواء كانت شقة سكنية او فيلا أو تاون هاوس.

تضامناً مع الحالات الإنسانية اعلن موقع سكني أن في حالة إصابة المستفيد من تمويلات سكني بعجز أو وفاة تعفي الوزارة أسرة المستفيد من سداد القسط الشهري له، والتي يأتي من دورها في المساندة.

حساب الدعم السكني

يستطيع المستفيدين من السعوديين من الدعم السكني الجديدة الذي كانت بداية انطلاقه في عام 2017م معرفة قيمة الدعم السكني عن طريقة حسابة الدعم السكني وتسجيل كافة التفاصيل الشخصية مثل الدخل الشهري والإقساط الشهرية ثم القيام بالضغط على كلمة أحسب.

رقم خدمة عملاء وزارة الإسكان



نظراً إلى تأخير موعد نزول الدعم السكني نوه برنامج الدعم السكني على الموعد الجديد لصرف الدعم السكني الذي يمكنك التعرف عليه من خلال الاتصال بالرقم التالي (199088).

آلية الحصول على الأرض السكنية المجانية

سمحت وزارة الإسكان السعودية إلى المواطنين الاستفادة من الأراضي المجانية عبر إتباع بعض الخطوات الهامة والتي جاءت كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الإسكان السعودية. القيام بالتوجه إلى أيقونة البرامج والمبادرات السكنية. اختيار موقع سكني الإلكتروني. القيام بالتوجه إلى الأراضي السكنية المجانية. التسجيل واختيار الأرض السكنية. القيام بإتمام عملية الحجز. إتمام عملية توقيع العقود. التعرف على مساحة الأرض.

وصلنا لختام شرح هذا المقال لذا إذا كنت بحاجة للاستفسار عن أي أمر خاص بالدعم السكني اكتبه في صندوق التعليقات اسفل هذا المقال بعنوان متي ينزل الدعم السكني لشهر يناير 2022 والفئات المستحقة للدعم السكني 1443.