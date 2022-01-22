الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شخصيات مرتبطة بحزب الله وشركة لبنانية

دوت الخليج :- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء عقوبات على شخصيات مرتبطة بحزب الله وشركة لبنانية.

وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ثلاثة ميسرين ماليين مرتبطين بحزب الله وشركة سفر تتخذ من لبنان مقرا لها.

وعلى وجه التحديد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عادل دياب، وعلي محمد ضعون، وجهاد سالم علامه، وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة على قائمة العقوبات.

ويأتي هذا الإجراء في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني أزمة غير مسبوقة ويقوم حزب الله كجزء من الحكومة اللبنانية بعرقلة الإصلاحات الاقتصادية ومنع التغيير الذي يحتاجه الشعب اللبناني بشدة، حسب ما أفادت الوزارة في بيانها.

وذكرت الوزارة أن شبكة حزب الله الواسعة من الميسرين الماليين ساعدت المجموعة على استغلال الموارد المالية للبنان والنجاة من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأوضحت أنه ومن خلال رجال أعمال مثل أولئك المدرجين اليوم، يحصل حزب الله على دعم مادي ومالي من خلال القطاع التجاري المشروع لتمويل أعماله ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "يدعي حزب الله أنه يدعم الشعب اللبناني، ولكن تماما مثل الفاعلين الفاسدين الآخرين في لبنان الذين حددتهم وزارة الخزانة، يواصل حزب الله جني الأرباح من المشاريع التجارية المعزولة والصفقات السياسية الخلفية، وتكديس الثروة التي لا يراها الشعب اللبناني أبدا".

المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية