"إيجي ترَك".. مبادرة مصرية "للأكل وتشغيل آلاف الشباب"

أعلنت وزارة التنمية المحلية المصرية إطلاق مبادرة "إيجي ترَك"، التي تهدف لتقديم 900 عربة طعام متنقلة للشباب المصري، مما يتيح نحو 5 آلاف فرصة عمل.

وقال المتحدث الإعلامي لوزارة التنمية المحلية خالد قاسم إن المبادرة تستهدف الفئات العمرية التي تتراوح بين 21 و55 سنة، وكذلك الراغبين من ذوي الهمم، على أن تنطلق في 8 محافظات مصرية بشكل مبدئي هي القليوبية والشرقية والدقهلية والمنيا وأسيوط وسوهاج والاسكـندرية وبورسعيد.

وأضاف قاسم في حديث لموقع "دوت الخليج": "وقعت مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لإطلاق وتنفيذ مبادرة إيجي ترَك المعنية بتيسير كافة الإجراءات وتقديم حزمة من الخدمات لدعم ومساندة الراغبين في إقامة هذا المشروع من كافة النواحي الفنية والإجرائية والتمويلية".

وأشار المتحدث إلى أنه وقع الاختيار على إنشاء صفحة على "فيسبوك" من أجل استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة.

وتابع قائلا: "سنبدأ باستقبال الطلبات. ستعقد لجنة لتقييم أفكار المشروعات بشكل دوري، وتبدأ مرحلة تنفيذ المشاريع خلال الأسابيع المقبلة".

وأكد قاسم: "هناك مجال لاستقبال الأفكار المبتكرة. لن نقيد أفكار الشباب المتقدم للمبادرة بل نريد المزيد، وسنسعى لمساعدة أصحابها بكل الطرق الممكنة حتى يصلوا إلى أولى خطوات النجاح".

وذكر أن: "العربة ستكون ملكا لصاحب المشروع، وسيسدد ثمنها على أقساط مريحة. نستهدف أن تتيح كل عربة 5 فرص عمل على الأقل، ما يعني أن طرح 900 عربة طعام متنقلة سيوفر ما يقترب من 5 آلاف فرصة عمل".

ولفت إلى أنه "سنوفر دورات تدريبية لأصحاب المشاريع المقبولة تساعدهم بشكل أكبر على التعرف لكيفية إدارة وحدات الطعام والقوانين والاشتراطات اللازمة، وسنقدم تسهيلات لاستخراج التراخيص المطلوبة، كما سنسعى لعقد اتفاق مع بعض الشركات الحكومية والخاصة لدعم المبادرة بكافة الخامات اللازمة بأفضل أسعار ممكنة".

وأشار قاسم إلى أن العربة المستخدمة خلال هذه المبادرة صُنعت وفقا للمعايير العالمية، ونالت استحسان الكثيرين خلال أكثر من معرض خاص بالسيارات خلال الفترة الأخيرة.

وختم حديثه قائلا: "ستكون هناك مبادرات أخرى خلال الفترة المقبلة لدعم المشروعات الصغيرة للشباب المصري في كافة المجالات".

خطوة مهمة

ومن جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي إن مبادرة "إيجي ترَك" تعد خطوة مهمة لدعم المشروعات الصغيرة في مصر، متمنيا إطلاق مبادرات مشابهة خلال الفترة المقبلة.

وفي حديث لموقع "دوت الخليج"، قال معطي: "وفقا لبيان وزارة التنمية المحلية، فإن المبادرة تتيح أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، لكنها بشكل غير مباشر توفر عددا أكبر من فرص العمل خلال دورة العمل اليومية لهذه المشاريع، مثل موظفي نقل الخامات اللازمة وصناعي مستلزمات العربات الطعام اليومية، وهذا يدعم توجه الدولة لمحاربة البطالة".

واستكمل الخبير الاقتصادي حديثه قائلا: "مشاريع عربات الطعام ليست جديدة على الشارع المصري، لذا يعتبر توجه الدولة لدعم وجودها بشكل قانوني خطوة مهمة لدعم الشباب ومن أجل الاستفادة منها ماديا أيضا، عن طريق الضرائب والرسوم المطلوبة من أجل إطلاق المشروع، والمسؤولون قدموا وعودا بأنه سيتم مراعاة أن هؤلاء الشباب ما زالوا في بداية طريقهم نحو النجاح".

وأردف: "الأبحاث العلمية تؤكد رغبة أبناء الجيل الجديد حول العالم (من مواليد 1995 حتى 2010) في إنشاء المشاريع الخاصة أكثر من الأجيال السابقة، لذا تناسب هذه المبادرات طموحات الشباب حاليا".

كما أشار معطي إلى أن مشاريع عربات الطعام أثبتت نجاحها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، موضحا: "هناك عديد من التجارب التي تبشر بنجاح مبادرة إيجي ترَك. تجربة أميركا هي الأبرز، إذ وصل حجم الاستثمارات بمشاريع عربات الطعام إلى مليار و116 مليون دولار في نهاية 2021، وهذا الرقم في طريقه إلى الزيادة".

وفيما يتعلق بالعالم العربي، قال معطي: "تجربة الكويت هي الأكثر تميزا، إذ وصل عدد عربات الطعام بها إلى ألفي عربة في أكثر من 300 موقع مختلف بالبلاد، محققة أرباحا سنوية تتجاوز 66 مليون دينار كويتي".