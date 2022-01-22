ألمانيا تسجل أكثر من 135 ألف إصابة و179 وفاة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأظهرت بيانات المعهد، بحسب ما نقلت صحيفة "فيلت" الألمانية، أن العدد الإجمالى لإصابات كوفيد-19 المؤكدة فى البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 8 ملايين و596 ألفا و7 إصابات، فيما ارتفع العدد الإجمالى للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 116 ألفا و664 حالة وفاة.
وأوضح المعهد أن عدد المتعافين من الإصابة حتى الآن بلغ حوالى 7 ملايين و206 آلاف و100 شخص، لافتا إلى أن معدل الإصابات الجديدة خلال سبعة أيام لكل 100 ألف نسمة فى البلاد وصل إلى مستوى قياسى جديد، حيث بلغ 772.7 اليوم مقارنة بـ 706.3 أمس الجمعة، وسط تفشى المتحور "أوميكرون" الشديد العدوى.
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