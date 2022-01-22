مطالبات أمريكية بوقف هدم منازل الفلسطينيين في القدس

طالبت عضو الكونجرس الأمريكي ماري نيومان، بوقف عمليات هدم منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأعربت نيومان في تغريدة لها على حسابها في تويتر، اليوم السبت، عن موقفها الرافض لهدم البيوت في الشيخ جراح.

وقالت في تغريدتها ” أصبح 15 فلسطينيا بلا مأوى بعد أن طردتهم الشرطة الإسرائيلية في منتصف الليل، وهدمت منازلهم في الشيخ جراح، وهذه واحدة من أكثر من 1،000 عملية إخلاء أو هدم في المنطقة منذ العام 2016، ويجب أن ينتهي هذا الأمر”.

وفي السياق وقّع نحو 2500 أمريكي على عريضة تطالب فيها وزير الخارجية توني بلينكن، بالتدخل لوقف حملات التطهير العرقي بحق المواطنين في النقب داخل أراضي عام 1948.

وجاء في العريضة التي أطلقتها منظمة “كود بينك” النسائية المؤيدة للحقوق الفلسطينية، “منذ عام 1948، يقوم الصندوق القومي اليهودي بزراعة الأشجار لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهم ينفذون حاليا مشروع تشجير في النقب على أراضٍ تستخدمها التجمعات البدوية للزراعة، ويهدفون إلى طرد البدو من أراضيهم”.

وقالت العريضة: يجب على وزارة الخارجية الأمريكية أن تطلب من الصندوق القومي اليهودي أن يتوقف ويوقف أنشطة التطهير العرقي، وأنشطة التشجير في النقب، كون أهداف المشروع ونتائجه هي تهجير المجتمعات من أراضيها.

ووصفت العريضة ما يقوم به “الصندوق اليهودي” بأنها “أفعال مدمرة”، مشيرة الى أنه تأسس في الولايات المتحدة عام 1901، بهدف شراء وتطوير الأراضي لصالح الاستيطان اليهودي في فلسطين، في السنوات التي سبقت قيام دولة الاحتلال.

وقالت “لعب الصندوق القومي اليهودي دورا مركزيا في مخطط طرد الفلسطينيين من أراضيهم – مستندة على الوثائق التي كشفت عن النكبة- حيث رسم بدقة الطبوغرافيا، والطرق، والأراضي، ومصادر المياه، ووصف جميع السكان الفلسطينيين حسب العمر، والانتماءات السياسية، والعداء للمشروع الصهيوني”.

وأشارت إلى أن هذه الوثائق المعروفة باسم “ملفات القرية” أصبحت أداة عسكرية حاسمة للميليشيات اليهودية، التي أحرقت القرى ونفذت مذابح في العام 1948، وأجبرت حوالي 750 ألف فلسطيني على ترك منازلهم وقراهم، ما جعلهم لاجئين.

وأضافت “أن الصندوق” المسجل كمنظمة خيرية أمريكية قام بجمع الأموال في الخارج من خلال حملته “الصندوق الأزرق”، حيث جمع على سبيل المثال لا الحصر في العام 2018، 72 مليون دولار أمريكي.

كما اتهمت العريضة “الصندوق” بالاستيلاء على عقارات في أحياء القدس الشرقية في الشيخ جراح، وسلوان، وذلك بعد احتلال القدس الشرقية عام 1967.

وطالبت العريضة بلينكن باستخدام منصبه كوزير للخارجية للضغط على إسرائيل والصندوق القومي اليهودي لوقف مشروع التشجير في النقب، والمحاولات التي تهدف لتهجير الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم.