مهاتير محمد يدخل مستشفى لأمراض القلب

قال متحدث باسم رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد اليوم السبت، إن مهاتير دخل وحدة رعاية القلب بالمعهد الوطني لأمراض القلب.

ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى.

وهذه المرة الثانية التي يدخل فيها مهاتير (96 عاما) المستشفى هذا الشهر. وكان قد خرج من المستشفى بعدما تم وصفه بأنه إجراء طبي اختياري ناجح الأسبوع الماضي.

ولم يذكر المعهد الوطني لأمراض القلب وقتها ما الإجراء الذي خضع له مهاتير الذي عانى أكثر من مرة من مشاكل بالقلب.

وكان قد دخل المستشفى في ديسمبر/ كانون الأول وخرج بعدما أبدى الأطباء رضاهم عن نتائج فحوص لازمة.

ولا يزال مهاتير عضوا نشطا بالبرلمان.