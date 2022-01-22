حميدتي في إثيوبيا لبحث "تعزيز العلاقات"

توجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، صباح السبت، الى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، في زيارة رسمية تستغرق يومين.
ومن المقرر أن يبحث دقلو وفقا لوكالة السودان للأنباء "سونا"، "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة".
كما سيجري المسؤول السوداني محادثات مع عدد من المسؤولين في إثيوبيا.
تعد الزيارة هي الأولى لمسؤول سوداني إلى الدولة المجاورة بعد عام من التوتر في منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين.
وكانت الخرطوم أعلنت قبل أقل من شهرين أنها فقدت ستة جنود في منطقة الفشقة متهمة "الجيش وميليشيات إثيوبية". لكن أديس أبابا نسبت ذلك إلى متمردي تيغراي الذين تقاتلهم منذ أكثر من عام في نزاع دفع عشرات الآلاف من الإثيوبيين إلى اللجوء إلى السودان.
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