ارتفاع حصيلة القتلى إلى 80 شخصًا فى محاولة داعش للاستيلاء على سجن غويران

جدة - نرمين السيد - تواصلت العمليات العسكرية فى منطقة سجن غويران ومحيطه بمدينة الحسكة فى شمال سوريا، اليوم السبت، حيث استمرت الاشتباكات بين عناصر تنظيم داعش من جهة وقوات مكافحة الإرهاب والأسايش من جهة أخرى، فى محاولة متواصلة من قبل الأخير للسيطرة على الوضع، بإسناد من التحالف الدولى.





وحسبما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، جدد التحالف الدولى قصفه على المنطقة، اليوم السبت، فى حين لا تزال مبانى سجن غويران تحت سيطرة التنظيم، بينما تمكنت القوى العسكرية من عزل السجن عن محيطه بغية السيطرة على السجن بشكل كامل.

فيما تتواصل عمليات تمشيط حى غويران وحى الزهور والمناطق المحيطة بالسجن بحثًا عن عناصر تنظيم داعش، وسجناء التنظيم الفارين من السجن.

كما أكدت مصادر المرصد السورى أن عدد الفارين الذين ألقى القبض عليهم وصل حتى اللحظة إلى 130 سجين من داعش، بينما لايزال العشرات منهم فارين ولا يعلم العدد الحقيقى للسجناء الذين تمكنوا من الهرب من سجن غويران، وأضافت مصادر المرصد السورى بأن المئات منهم فروا خلال ليل أمس الأول وفجر الأمس، مصيرهم لايزال مجهول حتى الآن.

ووثق المرصد السورى ارتفاع حصيلة قتلى الاستيلاء على السجن، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ بدء عملية سجن غويران مساء أمس الأول 78 قتيلا، منهم 45 من تنظيم داعش و28 من الأسايش وحراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب، و5 مدنيين.

وأكد المرصد السورى أن العدد أكبر من ذلك، ولا يعلم العدد الحقيقى حتى اللحظة، نظرا لوجود العشرات لا يعرف مصيرهم من الأطراف جميعها، بالإضافة لوجود عدد كبير من الجرحى بعضهم فى حالات خطرة.

كما أصبح مصير العشرات من موظفى وحراس السجن مجهولاً، فلا يعلم إذا ما كان تم قتلهم جميعا، أم اتخذهم عناصر داعش كرهائن وأسرى أو غير ذلك.