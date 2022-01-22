الأمم المتحدة تطالب طالبان بالكشف عن مصير ناشطتين مفقودتين

جدة - نرمين السيد - وفى بيان عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أعربت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة فى أفغانستان "أوناما"، عن قلقها فيما يتعلق باختفاء تامانا زاريابى باريانى، وباروانا ابراهيم خيل، اللتين كشفت التقارير عن اختطافهما من منزليهما، من قبل حركة طالبان، ليلة الأربعاء الماضى.

كما تداول رواد الإنترنت مقطع فيديو مثير للإزعاج، يظهر الناشطة باريانى تطلب المساعدة، فيما كان رجال، يزعم أنهم من جهاز الاستخبارات التابع لطالبان، يطرقون بابها. وانقطع الاتصال بعد مشاركة الفيديو الذى نشرته وكالة "آماج نيوز" المحلية الأفغانية. كما اختفت باروانا إبراهيم خيل فى نفس الليلة.

وكانت الناشطتين تتظاهران ضد طالبان فى الأشهر الخمسة الماضية، فيما نفت سلطات طالبان أنها اعتقلت الناشطتين، قائلة إن "مقطع الفيديو الذى كشفت عنه باريانى مزور".

وتأتى قصة الناشطتين تزامنًا مع سلسلة من القيود تبنتها طالبان ضد النساء منذ استيلائها على السلطة فى أعسطس 2020، حيث منعت الحركة الكثير من النساء من العودة إلى وظائفهن، ومنعت التلميذات من العودة إلى مدارسهن فى معظم الأقاليم، إضافة إلى اعتقال وقتل الكثير من النساء والناشطات ولاعبات الرياضة.