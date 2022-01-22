نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وظائف جامعة الملك عبد العزيز لشغل 271 وظيفة وشروط القبول والتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم فتح التقديم على وظائف جامعة الملك عبد العزيز التي تم الإعلان عنها مؤخراً بهدف شغل 271 وظيفة رسمية شاغرة، على أن يكون الالتحاق بنظام التعاقد بدوام كامل بشرطي الطلاب والطالبات، ويقبل التقديم لكلا المواطنين والمواطنات من ينطبق عليهم شروط شغل الوظيفية التي أعلنت عنها الجامعة من خلال بوابة نظام المسابقات الوظيفية، حيث تم تحديد فترة القبول والتسجيل للطلبات بعدها سيتم البدء في فرز الطلبات ودعوة المرشحين لاستكمال باقي متطلبات الالتحاق بالوظيفة.

وظائف جامعة الملك عبد العزيز

تعد نشأة جامعة الملك عبد العزيز من الجامعات الأهلية قبل أن يتم تحويلها إلى جامعة حكومية في ظل حكم الملك فيصل بن عبد العزيز رحمة الله، وقامت وزارة التعليم باختيارها منذ وقت قريب لتكون من بين ثلاث جامعات سعودية لها الاستقلال الإداري والمالي والأكاديمي، على حسب نظام الجامعات السعودية الجديد، كما أنها تعد رابع أكبر جامعة في منطقة الشرق الأوسط من بين الجامعات السعودية، وتأتي بعد جامعة الملك سعود، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية التقديم على وظائف جامعة الملك عبد العزيز إلكترونياً ضمن الخدمات المتاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بها.

تأتي جامعة الملك عبد العزيز لتكون من بين نطاق أفصل 150 جامعة على مستوى العالم، وبحسب ما جاء في التصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية والمعروف باسم (ARWU)، فهي تحتل المرتبة الأولي على مستوى جامعات الدول العربية، حيث يركز هذا التصنيف على بعض المعايير منها الأداء فيما يخص مجال البحوث العلمية، وجودة المخرجات التعليمية، وحجم ما ينقشر من أبحاث ودراسات في مجلات “ساينس و نيتشر” التابعتين لدولة بريطانيا.

جاءت جامعة الملك عبد العزيز في المرتبة رقم 143ضمن قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى جامعات دول العالم في التصنيف الصادر عن العام 2020-2021 وفقا لما نشر على صفحات موقع qs المتخصص في هذا الشأن.

كيفية التقديم على وظائف جامعة الملك عبد العزيز

يبدأ التقديم على وظائف جامعة الملك عبد العزيز البالغ غددها 271 وظيفية رسمية، من يوم الثلاثاء القادم الموافق 22 جمادي أخر 1443، وسوف يستمر حتى نهاية فترة القبول والتسجيل المقرر في تاريخ 26 جمادي أخر 1443، ويمكن التعرف على المسميات الوظيفة وشروط التقديم من خلال بوابة توظيف جامعة الملك عبد العزيز والتي أعلنت عن الوثائق المطلوبة وتشمل :