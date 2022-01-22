ايقاف الدراسة في السعودية “المدارس والجامعات” وزارة التعليم تكشف عن حقيقة تعطل الدراسة

وزارة التعليم تكشف حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية بعد أن بات الجميع يتسائل عما إذا كانت المملكة العربية السعودية قد قررت تعليق الدراسة بها أم لا، وينتظر الكثير من المواطنين وخاصة أولياء الأمور الآن بفارغ الصبر لمعرفة القرار الأخير الذي اتخذته وزارة التعليم بشأن آلية الدراسة للطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حالياً، بعد ظهور طفرة جديدة من فيروس كورونا المستجد Omicron، وتضارب الكثير من الأخبارعن عدم تأثير فعالية اللقاحات المضادة في القضاء على الفيروس، وهو ما يشير إلى توقعاً قوياً لأية قرارات قد تتخذها وزارة التعليم السعودية من أجل المحافظة على أمن وسلامة الطلاب.

وزارة التعليم تكشف حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية

أصبح الجميع في المملكة السعودية الآن يتحدثون عن أحدث قرارات وزارة التعليم التي تكشف حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية، حيث لم تعلن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بشكل رسمي عن أي قرارات بخصوص تعليق الدراسة بها حتى الآن، وبالتالي فإن الأخبار المتداولة الآن بشأن العودة إلى التعلم عن بعد عبر المنصات الالكترونية، و المنتشرة الآن عبر الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا مجرد إشاعات، حيث كشفت الجهات المسؤولة في الوزارة من خلال تصريحاتها عن عدم وجود أي نية لإلغاء الفصل الدراسي الثالث في المملكة، في ظل وجود الكثير من الآباء الذين يدعمون المشاركة في الدراسة، مع وجود آخرين يعترضون بشدة على حضور ابناءهم للمدارس في ظل تلك الظروف.

الكشف عن حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية في المدارس والجامعات 1443

وفيما يتعلق بـ حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية بالجامعات السعودية، فقد منحت وزارة التعليم لكافة مسؤولي الجامعات الحق في اتخاذ قرار تعليق الدراسة في أي مؤسسة تعليمية في حالة الإصابة، وذلك للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب، و قد أكدت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، أنه يتم اتباع كافة أنواع بروتوكولات الوقاية والإجراءات الاحترازية في جميع المدارس و الجامعات في المملكة.