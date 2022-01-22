خطوات الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية 1443 بالمملكة

يتساءل الملايين من المواطنين السعوديين عن طريقة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالمملكة، حيث تعد التأمينات الاجتماعية من أهم الخدمات التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة كافة المواطنين السعوديين في تقديم الخدمات الاجتماعية، وفي ظل الرؤية المستقبلية التي تسعى إليها الحكومة السعودية 2030 في تطوير المملكة وضعت الوزارة منصة إلكترونية يستطيع المواطنين من خلال الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى الإدارات الحكومية و حدوث تجمعات و اختلاط.

خطوات الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية بالمملكة 1443

يبحث عدد كبير جدًا من المواطنين السعوديين المشتركين في منظومة التأمينات الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ولذلك وضعت المملكة منصة الضمان الاجتماعي لكي يستطيع كافة المواطنين الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية الكتروني من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى الإدارات الحكومية للاستعلام، وسنقدم لكم طريقة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية وهي:

اولًا قم بالدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة التأمينات الاجتماعية.

عندما تظهر الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية.

سيظهر أمامك نموذج الطلب قم بإدخال البيانات المطلوبة من الاسم، رقم الهوية.

بعد ذلك قم بالنقر على طلب.

انتظر قليلاً حتى يتم تحميل البيانات.

سيظهر أمامك على الفور كافة البيانات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية الخاصة بك.

خطوات الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية برقم الهوية بالمملكة

من أكثر الموضوعات التي يدور عليها البحث كثيرًا هو طريقة الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية، ولذلك سنقدم لكم طريقة الاستعلام برقم الهوية وهي: