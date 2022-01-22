نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “sakani.housing.sa” رابط موقع سكني لحجز أرض إلكترونياً سكني خيارات سكنية وحلول تمويلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل سعي الحكومة السعودية إلي تقديم كافة الخدمات إلكترونياً، تم إطلاق رابط موقع سكني الإلكتروني، لحجز أرض للبناء عليها وفق المخطط المعد من قبل الخبراء في وزارة الإسكان السعودية، وكانت المملكة قد أعدت 223 مخططاً سكنياً، يوفر 180 ألف قطة أرض متوفر بها جميع الخدمات والمرافق لتلبية تطلعات الأسر السعودية، في إطار رؤية المملكة الإستراتيجية 2030 التي تهدف في مجال الإسكان إلي رفع نسبة التملك السكني إلي 70%، وفيما يلي طريقة حجز أرض عبر تطبيق سكني والشروط العامة للحج وكافة التفاصيل.

رابط موقع سكني الإلكتروني لحجز أرض سكنية

الدخول على الموقع الإلكتروني للبرنامج sakani.housing.sa .

. ألنقر على أيقونة التسجيل في سكني.

في حالة أن لم يكن لك حساب على البرنامج قم بإنشاء حساب جديد.

بعد التسجيل سوف تصل لك رسالة نصية متضمنه البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

قم بتسجيلهما في المكان المخصص لهما وأنقر على أيقونة التقديم.

قم بملء أستمارة التقديم الإلكترونية ثم أضغط على أيقونة حفظ البيانات.

الضغط على الموافقة على الأحكام العامة والشروط.

بعد التسجيل سوف تصلك رسالة “تهانينا أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السكني”.

أنقر على منصة السوق الإلكتروني لإكمال عملية الحجز.

ما هي شروط الحجز في برنامج سكني؟.

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية. أن لا يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم السكني قد أستفاد من البرنامج سابقاً. الأسرة تكون غير قادرة على شراء وحدة سكنية. يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على دعم البرنامج أكبر من 25 عام. أن لا تكون الأسرة تمتلك أي وحدة سكنية. الشخص المتقدم للحصول على قطعة أرض عبر البرنامج يكون عائلاً لأسرة سكنية.

رابط موقع سكني يسجل أرقام متميزة

أعلن برنامج سكني عن تسجيل أرقام ممتازة في عملية حجز أرض سكنية، ونشر بعض الأرقام عبر حسابة جاءت كما يلي.

تم إصدار أكثر من 2000 عقد إلكتروني لأراضي سكنية خلال ساعة واحدة فقط من طرحها. سجل الموقع زيادة قياسية في أعداد الدخول إلي المنصة تجاوزت 1440 %. بلغ عدد زوار الموقع 700 ألف زائر في اليوم الواحد.

خيارات سكنية ورؤية تمويلية

تعمل المملكة على إيجاد أكثر من طريقة للحصول على السكن، وتوفير أراضي مرفقة للبناء عليها تكون مخططة وفق الرؤية المستقبلية للمملكة، وتوفير الحلول التميلية الميسرة والمدعومة للمواطنين لتمكينهم من الحصول على أرض سكنية، عبر بناء الأنظمة التشريعية الداعمة لتحقيق أهداف برنامج سكني، للراغبين في البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي سكنية.

ما هي الخدمات التي يوفرها موقع سكني

البرنامج يقوم بدور المستشار العقاري للمواطن. يقدم الموقع الدعم العيني ومعاينة الوحدات وحجزها إلكترونياً. يقوم الموقع بإصدار عروض أسعار الجهات التمويلية والسوق العقاري. يقدم التصاميم المعمارية وإصدار رخص البناء وعقود الأراضي السكنية إلكترونياً. يصدر الموقع شهادة تحميل ضريبة التصرفات العقارية إلكترونياً والمقاول المعتد وغيرها من الخدمات.

رابط موقع سكني الإلكتروني

يتيح الموقع الإطلاع على المخططات التي أعدتها الدولة للحجز، والمقدرة 223 مخطط يوفر 180 ألف أرض للسكن، و 148 ألف وحدة سكنية متنوعة ألنمازج والتصاميم والمساحات المختلفة، بين فيلل وتاون هاوس وشقق سكنية ضمن 112 مشروع منتشر في جميع المدن والمحافظات السعودية، يقوم بها البرنامج بالتعاون مع الشركات الخاصة، يشرف عليها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”.

نبذة مختصرة عن برنامج سكني

برنامج سكني هو أحدى البرامج التي أطلقتها وزارة الإسكان السعودية، بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري منذ عام 2017، ومستمر في تقديم خدماته حتى اليوم بهدف رفع نسبة التملك للعقار إلي أكبر من 70%، ويعتب من البرامج التي تحظى بقبول كبير من المواطنين، نظراً للدعم الذي يوفره البرنامج والطرق التمويلية الميسرة التي يتيحها لعملاءه.