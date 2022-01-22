نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Kw تقديم جامعة الكويت 2021-2022 الفصل الثاني عمادة القبول والتسجيل portal.ku.edu.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم جامعة الكويت 2021-2022 الفصل الدراسي الثاني، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل، فقد ازداد البحث من قبل الطلاب والطالبات داخل الكويت، للالتحاق والتسجيل في جامعة الكويت العريقة، والتي تضم بين جدرانها العديد من الكليات، والتي تعد حلم كل طالب كويتي والطريق المضيء للمستقبل المشرق.

وتعد جامعة الكويت من أقدم الجامعات في الكويت، فقد تم تأسيس الجامعة في الثامن من أكتوبر عام 1966، وتمنح الجامعة للطلاب الملتحقين بها شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وتضم بين جدرانها 14 كلية في مختلف التخصصات، لذلك يبحث باستمرار طلاب الثانوية العامة في الكويت عن رابط التسجيل في الكلية للالتحاق بها، وموعد التسجيل عبر عمادة القبول والتسجيل التابعة لوزارة التعليم العالي الكويتية.

رابط تقديم جامعة الكويت2021

يتم التسجيل في جامعة الكويت إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات السهلة والتي سوف نذكرها فيما يلي:-

الدخول مباشرة على رابط portal.ku.edu.kw البوابة الإلكترونية لجامعة الكويت.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول إذا كان لك حساب مستخدم.

أما في حالة إذا لم يكن لك حساب وكنت مستخدم جديد قم بإدخال آخر خمس أرقام من البطاقة المدنية.

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة واختار الكلية التي ترغب فيها مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة في الطلب والنقر على “إرسال”.

عمادة القبول والتسجيل جامعة الكويت

يتم القبول في جامعة الكويت مرتين في كل عام في الفصل الدراسي الأول، وفي الفصل الدراسي الثاني وذلك وفق القواعد والشروط العامة والتي تحددها عمادة القبول ووزارة التعليم العالي الكويتية، وهناك بعض الكليات التي يتم القبول فيها مرة واحدة فقط في الفصل الدراسي الأول فقط، وهذه الكليات هي كليات (الحقوق، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الصحة العامة، العلوم الطبية المساعدة، العمارة).

الخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت

موعد التقديم في جامعة الكويت الفصل الدراسي الثاني

يتم التسجيل إلكترونياً ويقتصر التسجيل على طلبة النظام الموحد والنظام الديني. والثانوية الأمريكية وخريجي الثانوية الإنجليزية لخريجي مدارس دولة الكويت فقط. وذلك من المواطنين الكويتيين والكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون. والطلبة المقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات.

الشهادات التي يتم قبولها في جامعة الكويت

ما هي الشهادات التي يتم قبول أصحابها لدخول جامعة الكويت، سؤال تردد كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، وفيما يلي سوف نستعرض معكم هذه الشهادات بالتفصيل وهي كالتالي:-