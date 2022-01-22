غدا.. اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الإرهابى على الإمارات

جدة - نرمين السيد - يعقد مجلس جامعة الدول العربية، اجتماعاً طارئاً غدا الأحد على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الكويت، لبحث هجوم الحوثيين الإرهابى على منشآت مدنية بدولة الإمارات الأسبوع الماضى، ما أسفر عن مقتل وإصابة 9 أشخاص مدنيين.





ويأتى الاجتماع الطارئ بناءً على طلب من دولة الإمارات؛ لمناقشة الأحداث الإرهابية التى تعرضت لها الإثنين الماضى، وقامت الأمانة العامة للجامعة بتعميم الطلب الإماراتى على الدول الأعضاء، وأيديته دولة الكويت وعدد من الدول العربية.

ومن المنتظر أن يصدر عن الاجتماع، بياناً قوياً يدين بأشد العبارات هجوم ميليشيا الحوثى الإرهابى على الإمارات وكذلك مواقع أخرى فى السعودية، ويطالب بموقف دولى موحد قوى وفاعل لردع الحوثيين الذين يهددون أمن المنطقة والعالم.

وكان أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، قد أكد على ضرورة وقوف المجتمع الدولى صفاً واحداً فى مواجهة العمل الإرهابى ضد الإمارات الذى يهدد السلم والاستقرار الإقليمى، وقال إن الهجمات الإرهابية التى قامت بها مليشيات الحوثى تعكس طبيعتها الإرهابية، وتكشف عن أهدافها الحقيقية فى إثارة الخراب فى المنطقة تحقيقاً لأجندات من تعمل لحسابهم، مؤكداً على وقوف الجامعة العربية مع الإمارات فى مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التى لن تنال أبداً من مكانتها كحصن للأمان وعنوان للاستقرار والازدهار.

كما أجرى "أبو الغيط" اتصالاً هاتفياً مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى بدولة الإمارات، أعرب خلاله عن دعم الجامعة للإمارات فى مواجهة قوى الإرهاب والتخريب، مؤكدا ثقته فى قدرة أبوظبى على التعامل مع هذا الحادث وتبعاته بالصورة التى تعزز أمنها وتردع أى محاولة للنيل منه، ومشدداً على أن الإرهاب الذى ينفذ أجندات خارجية لن يستطيع إيقاف مسيرة الإمارات وما حققته من استقرار وازدهار محل فخر للجميع.