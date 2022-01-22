العراق: فقدان 7600 ميجاوات من إنتاج الكهرباء بسبب الطقس

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، فإن "منظومة الطاقة الكهربائية لا تزال متأثرة بشكل كبير بفعل انحسار اطلاقات الغاز المورد وتخفيض معدلاته إلى (805) ملايين متر مكعب يوميًا، من أصل 50 مليونًا، وكذلك إطفاء الخطوط الإيرانية الناقلة للطاقة إلى العراق، ما أدى إلى خسارة (1100) ميجاوات".
كما أشارت الوكالة العراقية إلى أنه "جرى، اليوم السبت، تخفيض 50% من الغاز الوطنى من طاقة حقول الزبير، غرب القرنه/1، الشمالية والجنوبية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وبذلك تصبح القدرة المفقودة بسبب انخفاض ضغط الغاز بحوالى (6500) ميجاوات".
وأضاف البيان أن "القدرة المفقودة من الخطوط الإيرانية بحدود (1100) ميجاوات، وهو ما يلقى بظلاله على تراجع ساعات تجهيز الكهرباء".
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