اشتباكات عنيفة بين الجيش السورى وعناصر داعش الإرهابى فى ريف الرقة

جدة - نرمين السيد - أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم السبت، وقوع اشتباكات عنيفة بين تنظيم داعش الإرهابى والقوات الحكومية السورية فى بادية الرصافة جنوبى الرقة، مخلفة المزيد من القتلى والجرحى.





حسبما أفادت مصادر المرصد، فقد شن مقاتلو داعش هجوما واسعا على مواقع ونقاط تتمركز بها قوات الحكومة السورية والدفاع الوطنى جنوبى محافظة الرقة، مما أدى إلى إصابة أكثر من 12 عنصرا من قوات الحكومة والدفاع الوطنى، وسط معلومات عن سقوط قتلى من الطرفين.

وأشار المرصد إلى أن الاشتباكات تزامنت مع قصف جوى روسى مكثف على مواقع تنظيم داعش الإرهابى فى المنطقة، فى ظل استمرار المواجهات حتى اللحظة.

كما استمرت المواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، وسجناء وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى، فى محيط سجن غويران بمدينة الحسكة.

وكانت قوات الحكومة السورية بدأت عمليات تمشيط واسعة للمواقع التى يتحصن بها مقاتلو تنظيم داعش فى البادية السورية، بدءًا من بادية حمص الشرقية ومرورًا بمثلث حماة وحلب والرقة، ووصولا إلى باديتى دير الزور والرقة، حيث استهدفتهم قوات الحكومة بالمدافع الثقيلة منذ الساعات الأولى للصباح، وذلك بالتزامن مع ضربات جوية تنفذها المقاتلات الروسية.