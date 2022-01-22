بدء وصول مساعدات عسكرية من واشنطن إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر "تويتر"، قالت السفارة الأمريكية فى أوكرانيا، إن "المساعدات تتضمن قرابة 200 ألف رطل من الأسلحة الفتاكة، بما فى ذلك ذخيرة لمدافعى الخط الأول عن أوكرانيا".

وأضافت السفارة فى تغريدة أخرى: "تؤكد الشحنة - و2.7 مليار دولار منذ 2014 ـ التزام الولايات المتحدة بمساعدة أوكرانيا على تعزيز دفاعاتها فى وجه أعمال عدائية روسيا متزايدة".

ولم تقدم السفارة أى أيضاح أو إشارة إلى الأشياء الأخرى التى تضمنتها المساعدات، ولكنها قالت إنها "شحنة أولى من المساعدات التى وجه بإرسالها الرئيس جو بايدن".

ويأتى بيان السفارة الأمريكية فى نهاية أسبوع من التوتر الشديد، حيث أصبح شن هجوم على أوكرانيا من جانب روسيا أمر أكثر ترجيحًا.

ويبدو أن الاجتماع الذى عقده وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ونظيره الروسى سيرجى لافروف فى جنيف، لم يسفر عن التوصل لاتفاق، رغم أن الجانبين اتففا على مواصلة المحادثات.