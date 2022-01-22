سنغافورة تسجل أول حالة وفاة بسبب أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، اليوم السبت، قالت وزارة الصحة السنغافورية: "توفيت مسنة بالغة من العمر 92 عامًا، غير ملقحة، فى 20 يناير الجارى، وتمت إصابتها بفيروس كورونا منذ 10 أيام، ولم تكن تعانى من أى أمراض خطيرة".
وأوضح البيان أن "الأطباء اكتشفوا أن سبب الوفاة يعود إلى فيروس كورونا، وخاصة متحور أوميكرون".
وكانت وزارة الصحة فى سنغافورة أعلنت، أمس الجمعة، ارتفاع الإصابات اليومية فى البلاد إلى 3.1 ألف حالة مؤكدة، ما يعادل 3 أضعاف ما تم تسجيله قبل يوم.
كما أعلن وزير الخارجية، أون يى كون، أن السلطات ستغير صيغة الإحصاءات اليومية حول إصابات كورونا، فستشمل كل حالات الإصابة بالفيروس، بما فيها تلك التى تجرى بدون أعراض واضحة، حيث كانت الوزارة تعلن عن الحالات الصعبة فقط التى يحتاج فيها المريض إلى الاستشفاء أو الإنعاش، وسط توقعات بأن تتجاوز الحصيلة اليومية 15 ألف إصابة.
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