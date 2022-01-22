جوتيريش: روسيا لن تغزو أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الجمعة، على قناعته بأنه لن يحدث أى غزو أو توغل عسكرى روسى فى أوكرانيا، معربًا فى الوقت ذاته عن أمله فى التوصل إلى حل دبلوماسى للأزمة القائمة حاليًا، خصوصا بين روسيا والولايات المتحدة.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، استبعد الأمين العام للأمم المتحدة "حصول تدخل عسكرى"، وقال فى مؤتمر صحفى: "أنا مقتنع بأن هذا الأمر لن يحصل، وآمل حقا أن أكون على صواب".

وأضاف جوتيريش: "أعتقد أن الدبلوماسية هى السبيل لحل المشاكل"، مشددًا على ضرورة "تجنب الأسوأ".

ورغم أن روسيا تشدد على عدم وجود نية لديها للتدخل عسكريًا فى أوكرانيا، تواصل نشر قوات وأسلحة عند حدودها، بينما يقول الرئيس الأمريكى جو بايدن، يوم الأربعاء الماضى، أن نظيره الروسى فلاديمير بوتين الذى حشد قوات عند الحدود مع أوكرانيا لا يريد "حربا واسعة النطاق".

وأضاف بايدن: "أعتقد أنه سيدخل أوكرانيا بطريقة أو بأخرى"، مضيفا "سيتعين فعل شىء ما"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما يمكن اتخاذه من إجراءات.