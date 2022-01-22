نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى راتب التقاعد لشهر يناير 1443 وطرق التواصل مع المؤسسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج الجميع لمعرفة ميعاد راتب التقاعد ولاسيما الأشخاص المستفيدين من هذا الراتب، فهو يلبي لهم الاحتياجات الشهرية والمستلزمات المادية التي يريدونها، وبإمكانك الآن أن تعرف الميعاد عن طريق القيام بالاستعلام عن الراتب، فهي خدمة إلكترونية مقدمة من حكومة المملكة تساعد الأشخاص في معرفة ذلك، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم معلومات، ونشرح لكم بالتفصيل متى راتب التقاعد لشهر يناير وجميع المعلومات المرتبطة بذلك.

متى راتب التقاعد لشهر يناير

إن من الأسئلة التي كثر البحث عنها وتداولت على مواقع الإنترنت المختلفة، وهو ميعاد صرف راتب التقاعد في شهر يناير، ومن المفترض أن ينزل يوم 25 في الشهر الميلادي، ويمكن أن يتأخر هذا اليوم أو يتقدم، وهذا إن صادفت ميعاد الصرف لأيام العطل، فإن كان ميعاد الصرف الجمعة يقدم لليوم الذي قبله الخميس، وإن كان السبت يؤخر ليوم الأحد.

الحالات المستحقة لراتب التقاعد

توجد بعض الحالات التي تستحق راتب التقاعد التي سنقدمها لكم بالتفصيل وهي كالآتي:

أن يبلغ الشخص سن التقاعد أي الخدمة تكون انتهت ويستثنى من ذلك الموظفين الذين يقدمون خدمات غير انتظامية، ومعهم الأشخاص التي لم تكتمل سنة التجربة لهم.

عجز الشخص عن العمل بسبب مشكلة في العمل أو من خلال تأدية عمله، فإنه هنا يكون مستحق التقاعد بقيمة 80% من أخر راتب له ويمكن حسابه بأنه المعاش المستحق وفقاً لمدة الخدمة.

عزل الشخص عن العمل أما الشخص الذي توفي أو تم فصله من العمل بسبب العجز بشكل كلي، ويصبح مستحق المعاش التقاعد ودون أن يتم النظر لمدة الخدمة وقيمة الراتب تكون 40%.

انتهاء الخدمة ويحصل عليه الموظف بعد 25 سنة في العمل، وأيضاً مبلغ 15 عام هذا أقل شيء وانتهت خدمته بسبب أن الوظيفة قد تم إلغاء

طلبات التقاعد إذا طلب الموظف أن يحال للتقاعد، فإنه يكون له راتب تقاعد تكون مدة خدمته أقل من 20 عام، وجهة العمل موافقة على الطلب.

حالات توقف عن صرف المعاش للتقاعد

توجد بعض الحالات التي يوقف لها صرف معاشات التقاعد، وإليكم الحالات وهي كالآتي:

أن تعود للأعمال التي تشغل مرتبة داخل الميزانية الخاصة بالدولة العامة.

استحقاق المستفيد لراتب تقاعد آخر بقيمة أكبر.

حالة التجنس إن كان لديه جنسية غير سعودية ويتم استثناء هذا الشرط الزوجة التي تكون غير سعودية وزوجة المعادة جنسيتها الأصلية بعد أن توفي زوجها.

استخدام الشخص المتقاعد بمنظمة أو حتى حكومة أجنبية بدون أخذ الأذن الرسمي من حكومة المملكة.

يوقف معاش التقاعد للأم التي تزوجت من غير الشخص المستحق للراتب المتوفي.

رقم مؤسسة التقاعد للتواصل

تستطيع أن تتواصل مع المؤسسة التابعة للتقاعد داخل المملكة السعودية، ومن خلال الرقم الموحد 8001248889 أو من خلال 920014000 حتى تطرح أي أسئلة أو شكاوى أو استفسارات، وبإمكانك أن تتواصل مع الموظفين التابعين لخدمة العملاء بسهولة من خلال تويتر أو البريد الإلكتروني، حيث أن بعض العمال الموظفين يفضلوا أن يتواصلوا مع خدمة العملاء بشكل مباشر.