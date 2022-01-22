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عمر شويل - جدة تمويل الأسرة للمتقاعدين 1443 من بنك التنمية الاجتماعية الشروط وأهم المستندات. حيث يعتبر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من أكبر وأهم البنوك السعودية. كما يضم بنك التسليف العديد من العملاء داخل المملكة العربية السعودية والتي يسعى دائماً من أجل تقديم مختلف الخدمات لهم. وكذلك فيعتبر بنك التسليف هو الأداة الهامة التي تقدم للمواطنين يد العون من أجل مساعدتهم في توفير الاحتياجات الشخصية الخاصة. كما يتميز البنك بكونه يعمل لكي يسد احتياجات المواطن السعودي مادياً ورفع مستوى الدخل لديهم. كما يعتبر هذا الهدف هو أهم أهداف رؤية المملكة 2030. ويعتبر من أهم الخدمات التي يقدمها بنك التسليف لعملائه هو تقديمه للعديد من القروض. كما تتميز هذه القروض بتسيلات كبيرة للسداد وكذلك يتم تحديد فترة السداد والأقساط حسب دخل العميل. ومن أهم هذه القروض قرض الأسرة والذي سوف نتحدث عنه اليوم للمتقاعدين. كما يمكنك التعرف أيضاً على رابط منصة الأسر المنتجة بنك التنمية الاجتماعية شروط التمويل وطريقة طلب التمويل.

تمويل الأسرة للمتقاعدين 1443

يتميز بنك التنمية الاجتماعية بكونه من أهم البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية وأقدمها أيضاً. كما يعتبر أكثر ما يميز هذا البنك هو تقديمه للعديد من القروض التي تتناسب مع مختلف احتياجات المواطنين. وكذلك فتتميز هيه القروض عن باقي البنوك الأخري بتقديمها لتسهيلات مختلفة للسداد وكذلك فهو يتميز بهامش ربح صغير. كما يتم تحديد فترة السداد وكذلك مبلغ القسط على حسب الدخل الشهري للعميل وكذلك حالته المادية. كما قدم بنك التسليف للمتقاعدين في المملكة سواء للقطاع العام أو الخاص الفرصة للحصول على تمويل الأسرة. ويتمكن من يتوافق لديه الشروط المطلوبة من التقديم للحصول على القرض بشكل إلكتروني بكل سهولة.

أهم الشروط المطلوبة للتمويل

فلقد قام بنك التنمية الاجتماعية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها للحصول على تمويل الأسرة. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي:

يشترط عدم تخطي عمر المتقدم للتمويل ال70 عاماً وكذلك لا يتخطى عمر الكفيل ال55 عام.

كما يجب ألا يتخطى دخل العميل الشهري 12.500 ريال سعودي.

وبالنسبة للفئة العمرية ما بين ال60 ل65 عاما لا يتخطى التمويل 30 ألف ريال سعودي.

وكذلك الفئة العمرية ما بين ال65 ل70 عاما لا يتخطى التمويل 18 ألف ريال سعودي.

ويشترط ألا يزيد عمر الابن عن 24 عاماً ليتم أحتسابه في التمويل وكذلك يجب ألا يكون متزوج أو موظف.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

كما إنه هناك مجموعة من المستندات يجب أن يتم إرفاقها لحصول المتقاعد على التمويل والتي يمكننا ذكرها كما يلي:

صورة للهوية الوطنية للعميل

وكذلك صورة لسجل الأسرة

رقم الآيبان وعليه ختم البنك

وكذلك النموذج الخاص بتسليم البريد وعليه توقيع كلا من موظف البريد والعميل

كشف حساب الراتب لأخر ثلاث شهور

إرفاق تصريح بياناتي ويكون ساري المفعول للعميل وكذلك لأبناء العميل.

تمويل الأسرة للمتقاعدين 1443 وأنواع القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية

حيث يتميز بنك التنمية الاجتماعية بتقديمه للعديد من المساعدات والخدمات المصرفية المميزة التي تساعد مختلف المواطنين. ولذلك فهو يقدم أنواع مختلفة من القروض التي تتناسب مع جميع الفئات كما يلي: