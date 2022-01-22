نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تبدأ اجازة الترم الثاني 1443 وآلية الاختبارات النهائية للفصل الثاني الدراسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن مواطني المملكة السعودية ولا سيما الطلاب يريدون دائماً معرفة متى تبدأ الإجازة الخاصة بالفصل الثاني، ذلك الترم الذي بدأ منذ 5 ديسمبر وفقاً لجداول التقويم المعلنة من قبل وزارة التعليم، ولا تزال الدراسة مستمرة حتى ينتهي هذا الترم وتبدأ الاختبارات، ولذا فإننا سنقدم لكم الإجابة عن متى تبدأ اجازة الترم الثاني وهذا ما سوف نقوم بالحديث عنه بالتفصيل وجميع المعلومات حول هذا الأمر.

متى تبدأ اجازة الترم الثاني

إن إجازة الترم الثاني وفقاً للتقويم المعلن من قبل وزارة التعليم بالمملكة السعودية ستبدأ إجازته 10 مارس، بعد أن يكون الطلاب قد أدوا اختبارات الترم الثاني، وتستمر هذه الإجازة لمدة عشرة أيام يستمتعوا بها حتى يتمكنوا بعدها من العودة مرة أخرى للدوام بكامل قوتهم.

آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

بالنسبة للاختبارات الخاصة بالترم الثاني فإنها وفقاً للقرارات الأخيرة الخاصة بوزارة التعليم ستكون حضورية، تبدأ 2 مارس وهذا لكافة الطلاب، وقامت الوزارة بطمأنة أولياء الأمور وكذلك الطلاب بأن الوضع تحت السيطرة والوزارة أخذت جميع الاحتياطات التي تحافظ على سلامة الطلاب، وقالت بأنه لا نية لتأجيل الاختبارات أو حتى إلغائها.

والاختبارات مثلها مثل الدراسة داخل المدارس، عدا الفئات المستثناة الذين امتنعوا من العودة الحضوري للدراسة بسبب تعرضهم لبعض الأمراض المزمنة أو العمليات الجراحية الخطيرة وكذلك الذين لديهم ضعف في المناعة، والاختبارات التي تخص هذه الفئة ستكون عن بعد مثل الدراسة تماماً وفقاً للمواعيد المحددة المقررة من قبل الوزارة لهم، أي أنه لا داعي للخوف من بعد الآن.

هل الدراسة مستمر في الفصل الثالث أم لا

يعتقد البعض بأن الدراسة سيتم إلغاءها بالترم الثالث أو حتى ستكون عن بعد نظراً لظهور متحور كورونا الجديد ومخاوف الطلاب وأولياء الأمور، ولكن هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة، حيث أن الوزارة لم تصدر أي بيان إلى الآن يدل على ذلك، وقالت بأن الترم الثالث مستمر وفقاً للتقويم الموضوع لهذا العام الدراسي 1443.

وقالت بأن جميع المدارس ملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية التي ساعدت في المحافظة على الطلاب إلى الآن، وأثبتت فاعليتها بشكل كبير وقالت بأنه لا حاجة للقلق وشددت على ضرورة أخذ جرعتي اللقاح وكذلك الجرعة التنشيطية حتى يصبح الجميع بأمان، فالوضع بالنسبة للوزارة آمن تماماً ولم تقصر في تقديم الخدمات للطلاب وعدم المساس بصحتهم وسلامتهم.