نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي وموقف المستفيدين القدامى من الدعم وطريقة التسجيل عبر منصة hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي وموقف المستفيدين القدامى من الدعم من أكثر الأشياء بحثاً عبر محرك البحث جوجل، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث ينتاب المستفيدين القدامى للضمان حالة من القلق والتوتر، خوفاً من استبعادهم من الضمان الاجتماعي بنظامه المطور الجديد، ليأتي الرد حاسم وجازم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يبدد هذه التخوفات، ويطمئن المستحقين للدعم على النظام القديم أنه لا مساس بهم ما دامت الشروط تتوفر فيهم.

وجدير بالذكر أن الضمان الاجتماعي المطور بنظامه الجديد يهدف إلى إدخال شرائح أخرى لم تكن موجودة في الضمان بنظامه القديم، ويهدف النظام الجديد إلى تقديم الدعم للمستحقين الفعليين، والذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق الضمان والتي سوف نذكرها بالتفصيل في الفقرة التالية، وذلك وفق رؤية المملكة 2030 في توفير حياة كريمة لمواطنيها، والعمل على رفع مستوى معيشتهم عن طريق تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية، ومن أهم هذه البرامج برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

الضمان الاجتماعي وموقف المستفيدين القدامى من الدعم

يزداد التساؤل عن موقف المستفيدين القدامى من الضمان الاجتماعي بنظامه الجديد، وقد صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي على تويتر، أنه لا مساس بالمستحقين القدامى في النظام الجديد طالما تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، وأن الضمان بنظامه الجديد جاء لاستيعاب فئات أخرى لم تكن مشمولة في النظام القديم، وسوف يتم إضافة المستحقين القدامى إلى النظام الجديد تدريجياً.

كما أن النظام الجديد للضمان يهدف إلى تحويل المستفيد القادر على العمل من متلقي للدعم إلى منتج وفاعل في مجتمعه. وذلك عن طريق برامج تدريبية وتأهيلية، تأهله للحصول على فرصة عمل مناسبة. وسوف يتم صرف الراتب الخاص بهم بشكل دوري. في الموعد المحدد سابقاً مع بداية كل شهر هجري. وتعمل الوزارة على توحيد موعد الصرف للمستحقين بالضمان الجديد والقديم.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور