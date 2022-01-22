مباشراً الآن … موعد مباراة الفيحاء والطائي اليوم السبت 22/01/2022 في الدوري السعودي للمحترفين

يستكمل اليوم السبت الموافق 2022/01/22 مباريات الأسبوع الثامن عشر من الدوري السعودي للمحترفين، بموعد مباراة الفيحاء والطائي الذي يلعب على ملعب نادي الفيحاء، ملعب مدينة المجمعة الرياضية وينقل عبر قنوات ssc الرياضية السعودية الجديدة، اللقاء اليوم يدخله الفريقين بهدف مشترك وهو الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية، لتحسين موقعه في ترتيب جدول المسابقة، يرغب نادي الفيحاء صاحب الأرض والجمهور اليوم في تكرار الفوز الذي حققه على الطائي في الدور الأول، وكانت انتهت نتيجة الدور الأول بفوز الفيحاء بثلاثية مقابل هدف.

مباراة الفيحاء والطائي اليوم

بينما فريق الطائي يرغب في الثأر من الهزيمة في الدور الأول، والفوز اليوم هام للطائي الذي يعاني هذا الموسم وفي المنطقة الحرجة، وأي كبوه في المباريات القادمة قد توقعه في منطقة الهبوط، يحتل الطائي قبل اللقاء المركز أل 11 برصيد 19 نقطة، جمعهم من لعب 17 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل مروة واحدة بينما هزم في 10 مباريات، سجل لاعبوه 16 هدف وسكنت شباكه 27 هدف.

موعد مباراة الفيحاء والطائي

14.35 : بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

13.35 : الواحدة والنصف وخمس دقائق بتوقيت كلاً من تونس، الجزائر، المغرب.

14.34 : الثانية والنصف وخمس دقائق بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

15.35 : بتوقيت مكة المكرمة، دول قطر، البحرين، الكويت، سوريا، العراق، لبنان، اليمن.

16.35 : الرابعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 17 13 2 2 13 13:34 21 41 2 النصر 18 11 2 5 12 17:31 14 35 3 الشباب 18 9 7 2 12 19:34 15 34 4 الهلال 17 8 7 2 13 20:29 9 31 5 ضمك 18 8 6 4 12 23:24 1 30 6 أبها 18 7 4 7 12 25:19 -6 25 7 الرائد 17 7 3 7 13 25:25 0 24 8 الفيحاء 17 5 7 5 13 14:14 0 22 9 الأهلي 18 4 8 6 12 24:22 -2 20 10 الإتفاق 18 4 7 7 12 30:24 -6 19 11 الطائي 17 6 1 10 13 27:16 -11 19 12 الفتح 17 4 6 7 13 23:21 -2 18 13 التعاون 18 4 5 9 12 35:29 -6 17 14 الباطن 18 3 7 8 12 21:14 -7 16 15 الفيصلي 17 3 7 7 13 26:17 -9 16 16 الحزم 17 2 5 10 13 22:11 -11 11

القناة الناقلة مباراة الفيحاء والطائي مباشراً

تنقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين فقط وحصرياً عبر قنوات ssc الرياضية، ومباراة اليوم سوف تذاع عبر شاشة قناة ssc hd / sd 5، بصوت المعلق السعودي خالد المديفر وينطلق الاستوديو التحليلي قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة، يستضيف المحلل الكروي سعيد الأحمدي، مراسل من الملعب فيصل الملوقي، مقدم عبد العزيز الجوهر.

بطاقة المباراة