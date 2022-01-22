نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اول قسط بعد شهرين 30000 بدون كفيل للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة اول قسط بعد شهرين عند طلب الحصول على تمويل شخصي بقيمة 30000 ريال سعودي كحد أقصى وأيضاً دون الحاجة إلى كفيل أو ضامن لدى شركة اليسر للتمويل حيث تقدم شركة اليسر أفضل الحلول التمويلية الميسرة للأفراد وكذلك للمتقدم السعودي وكذلك المقيم في الأراضي السعودية حيث كل العملاء بمختلف الشرايح والقطاعات يستطيعوا طلب تمويل شركة اليسر.

اول قسط بعد شهرين 30000 ريال لدى شركة اليسر

المواطن السعودي وأيضاً المقيم يستطيع طلب الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل بمبلغ قيمة 30000 ريال سعودي ويتميز هذا التمويل بالآتي

تمويل شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة اليسر بأنه لا يشترط وجود أى ضمانات عند طلب التمويل.

يتميز أيضاً تمويل شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية.

تمويل شركة اليسر أيضاً متوفر بالتقسيط على 36 شهر.

يستطيع العملاء الراغبين في طلب تمويل شركة اليسر تأجيل سداد أول قسط لمدة شهرين.

أيضاً قرض شركة اليسر لا يشترط جهة العمل عند طلب التمويل.

كما أن التمويل الشخصي لدى شركة اليسر لا يحتاج إلى أى أجور وكالة.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى العميل عند الرغبة في الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر ومن بين هذه الشروط ما يلي

يشترط أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم يحصل على راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كما يشترط أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم عمره لا يقل عن 22 عام عند طلب التمويل.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم عمره لا يتعدى 60 عام.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر عند طلب التمويل لدى شركة اليسر.

خطوات طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر

العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر سواء السعوديين أو الغير سعوديين يستطيعوا طلب التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية ثم الدخول على خيارات الأفراد وبعد ذلك الضغط على طلب التمويل.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر

على العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي السريع لدى شركة اليسر توفير عدد من المستندات المطلوبة وهي