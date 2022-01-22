في حادث جديد يعكس "فوضى السلاح" في الولايات المتحدة، أطلقت سيدة النار على عاملة في مطعم "ماكدونالدز" بعد خلاف بينهما على سعر البطاطا المقلية.
ووجهت السلطات تهما جنائية لتيريكا كلاي (30 عاما)، بعد الحادث الذي وقع في سانت لويس بولاية ميسوري، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.
واتهمت كلاي بـ"الاعتداء من الدرجة الأولى والعمل الإجرامي المسلح"، بعد أن أطلقت النار على موظفة مجهولة الهوية، إثر تصاعد مشاجرة حول خصم على سعر البطاطا المقلية.
وبدأ الحادث عندما توقفت كلاي في سيارتها وتحدثت إلى الضحية، التي كانت تعمل في نافذة المطعم المخصصة لبيع الوجبات لركاب السيارات، وذكرت وثائق المحكمة أن الزبونة هددت بإطلاق النار على الضحية.
وفي وقت لاحق، ذهبت العاملة في استراحة خارج المطعم، حيث كانت كلاي تنتظرها، وذكرت الشرطة أن الأخيرة واجهت العاملة ثم ضربتها وأطلقت النار عليها، حسبما رصدت كاميرات مراقبة.
ونقلت العاملة إلى المستشفى لإصابتها بجروح، فيما غادرتها في وقت لاحق، فيما ألقي القبض على كلاي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جريمة ماكدونالدز.. إطلاق نار على عاملة بسبب البطاطا المقلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.