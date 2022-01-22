واشنطن: نقف مع الإمارات ضد هجمات الحوثيين.. ويمكن إعادتهم للقائمة السوداء

وفى حديث لشبكة "سكاى نيوز عربية"، قالت جيرالدين جريفيث، إن الولايات المتحدة تؤكد حفاظها على الشراكة الأمنية الوثيقة مع دول المنطقة، مشددة على أن إدارة الرئيس جو بايدن تولى مسألة الحد من الهجمات الحوثية على دول الجوار أهمية كبيرة.
وأضافت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية: "ندرس إمكانية إعادة الحوثيين لقائمة المنظمات الإرهابية، كما تواصل الولايات المتحدة مساعيها لمحاسبتهم على أفعالهم، بالتزامن مع الجهود الأمنية والدبلوماسية، والعمل على تعزيز قدرات شركائنا فى الدفاع عن أنفسهم أمام الهجمات التى تستهدفهم".
كما أشارت جريفيث إلى قلق الولايات المتحدة من التصعيد الحوثى، مؤكدة حرص بلادها على وقف تدفق الأسلحة للحوثيين.
وتعقيبًا على الدور الذى تلعبه أبوظبى والرياض فى الملف اليمنى، قالت جريفيث: "نقدر جهود الإمارات والسعودية للجمع بين الأطراف اليمنية"، لافتة إلى أن "هناك إجماع دولى على ضرورة إنهاء الحرب فى اليمين".
وتابعت: "يقوم المبعوث الدولى المكلف بهذا الملف بجولة لمناقشة الخيارات مع الحلفاء، وإفساح المجال للحوار بين الأطراف اليمنية، لأننا لا زلنا نعتقد بأن الحل فى هذا البلد يجب أن يكون سياسيا"، مشددة على جدية أمريكا فى التعامل مع الملف اليمنى.
وقال المبعوثة الأمريكية فى ختام تصريحاتها: "أخضعت أمريكا قادة من الحوثيين لعقوبات عن أفعالهم ضد المدنيين، واستهدافهم للدول المجاورة، ولن نتردد فى استخدام أدوات الضغط الاقتصادى والسياسى وغيرها فى سبيل ردع أى محاولات تطيل الأزمة اليمنية".
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