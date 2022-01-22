زلزال قوى يضرب إقليم سارانجانى جنوب الفلبين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل، إن زلزالاً بلغت قوته الأولية 6.5 درجة، ضرب مقاطعة دافاو أوكسيدنتال فى جنوب الفلبين، موضحًا أن الزلزال وقع بتمام الساعة 10:26 صباحًا بالتوقيت المحلى.
وأضاف المعهد أن مركز الزلزال كان على عمق 66 كيلومترًا، ووقع على بعد حوالى 234 كيلومترًا جنوب شرقى جزيرة بلوت بإقليم سارانجانى.
وحذر المعهد الفلبينى من أن الزلزال التكتونى ستكون له توابع، وقد يسبب أضرارا، لكنه طمأن فى الوقت ذاته إلى أن الزلزال لا يشكل تهديدًا بموجات مد عاتية "تسونامى"، خصوصا وأن الفلبين دولة ذات نشاط زلزالى بسبب موقعها على طول "حلقة النار" فى المحيط الهادئ.
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