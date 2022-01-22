جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة على عباس فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن خطة الوزارة هى غلق المخيمات بشكل كامل وإنهاء ملف النازحين، لافتا إلى أن ذلك مرهون بإبعاد ملف النازحين عن التوجه السياسى والأمنى.
وأضاف أنه جرى توفير مخزون استراتيجى للوقود ومواد إغاثية إلى النازحين فى محافظات الإقليم، مشيرا إلى أنه مع انخفاض حالات الطقس تمت إضافة حصة إضافية من الوقود بالتنسيق مع وزارة النفط.
وأوضح أن الوزارة لديها فرق ثابتة فى الإقليم لإغاثة النازحين، وأن الوزارة أمنت مادة الوقود للأسر غير النازحة التى تقطن أطراف جبل سنجار باعتباره ملفا إنسانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: عودة 85% من نازحى إقليم كردستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.