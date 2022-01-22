العراق: عودة 85% من نازحى إقليم كردستان

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة على عباس فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن خطة الوزارة هى غلق المخيمات بشكل كامل وإنهاء ملف النازحين، لافتا إلى أن ذلك مرهون بإبعاد ملف النازحين عن التوجه السياسى والأمنى.

وأضاف أنه جرى توفير مخزون استراتيجى للوقود ومواد إغاثية إلى النازحين فى محافظات الإقليم، مشيرا إلى أنه مع انخفاض حالات الطقس تمت إضافة حصة إضافية من الوقود بالتنسيق مع وزارة النفط.

وأوضح أن الوزارة لديها فرق ثابتة فى الإقليم لإغاثة النازحين، وأن الوزارة أمنت مادة الوقود للأسر غير النازحة التى تقطن أطراف جبل سنجار باعتباره ملفا إنسانيا.