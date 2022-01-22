سلم رواتب الضباط مع البدلات 1443 في السعودية بالريال السعودي والعلاوات السنوية

سلم رواتب الضباط مع البدلات 1443 في السعودية، من أهم الأمور الذي يبحث عنها الضباط العسكرين والمستفيدين في المملكة العربية السعودية هو سلم رواتب الضباط مع البدلات 1443 في السعودية، حيث تبنى مجلس الوزراء عدد من التعديلات الهامة، ورغب الكثير من العاملين في القطاع العسكري وخصوصًا الضباط في التعرف على هذه البدلات والاطلاع عليها، وللعلم أن سلم الرواتب الخاصة بأي وظيفية يساعد الطلاب على اختيار الجهات الوظيفية المستقبلية والتي ستوفر لها مستقبل باهر مستقر ماديًا بعد التخرج.

سلم رواتب الضباط مع البدلات 1443 في السعودية

من أهم الوزرات بالمملكة العربية السعودية هي وزارة الدفاع السعودي، ويتساءل العاملين بها عن سلم رواتب الضباط مع البدلات 1443 في السعودية وأيضًا العلاوات السنوية، والجدير بالذكر أن خادم الحرميين الشريفيين قام بإعلاء رواتب العاملين في المجال العسكري وذلك من أجل الارتقاء بمستواهم المعيشي وتحفزيهم ورفع معنوياتهم، فهم حماة الوطن والذين يحفظون أمن وأمان وسلامة المملكة العربية السعودية، وتم رفع الرواتب أيضًا تماشيًا مع رؤية المملكة لعام 2030 والتي تسعى لتحقيقها، مع العلم أن هذه الزيادة الجديدة سيتم تطبيقها من شهر يناير الحالي 2022، ويأتي ترتيب السلم كالتالي:

الراتب الجديد لرتبة ملازم وصل إلى 6609 ريال سعودي والراتب الجديد لرتبة ملازم أول وصل إلى 7609 ريال سعودي الراتب الجديد لرتبة نقيب وصل إلى 9215 ريال سعودي الراتب الجديد لرتبة رائد وصل إلى 11705 ريال سعودي والراتب الجديد لرتبة مقدم وصل إلى 12735 ريال سعودي الراتب الجديد إلى رتبة عقيد وصل إلى 14365 ريال سعودي والراتب الجديد إلى رتبة عميد وصل إلى 16350 ريال سعودي الراتب الجديد لرتبة اللواء وصل إلى 18600 ريال

العلاوات السنوية للعاملين بالقطاع العسكري