نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب الافراد الجديد 1443 في جميع القطاعات السعودية والعلاوات السنوية للأفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم رواتب الافراد الجديد 1443، وتزامنا مع بداية العام الجديد فقد وافق خادم الحرمين الشريفين على تعديل قيمة الرواتب لجميع العاملين بقطاع الدولة من جنود وضباط وتم تحديد سلم رواتب الافراد الجديد 1443، وقد قامت المملكة العربية السعودية بتعديل سلم الرواتب من أجل رفع مستوي المعيشة للمواطن السعودي ورفع المستوي المعيشي للأفراد العاملين بكافة قطاعات المملكة العربية السعودية حتى يتماشى مع زيادة الاسعار والتحديثات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وقد قامت الدولة بتعديل سلم الرواتب الخاص بالعسكريين والجنود والضباط في بداية عام 2022، وقد نوهت وزارة الدفاع أن رواتب الأفراد تتراوح ما بين 6609 ريال سعودي إلى 18600 ريال سعودي، وذلك بالإضافة إلى قيمة العلاوات التي تمنح حسب درجة كل فرد في وظيفته.

سلم رواتب الافراد الجديد 1443

يختلف سلم رواتب الافراد الجديد 1443 وتختلف قيمة الرواتب والعلاوات لكل فرد في الدولة من جهة لأخرى ومن مهنة لأخرى وأيضًا حسب الرتبة العسكرية وقد حددت وزارة الدفاع السعودية الرواتب الخاصة بالأفراد العاملين بالقطاع العسكري :

ويصل راتب ملازم إلى 6609 ريال سعودي.

راتب رتبة ملازم أول تصل إلى 7609 ريال سعودي.

وراتب رتبة نقيب تصل إلى 9215 ريال سعودي

رتبة رائد تصل إلى 11705 ريال سعودي.

وتصل رتبة مقدم إلى 12735 ريال سعودي.

رتبة عقيد 14365 ريال سعودي.

ورتبة عميد 16350 ريال سعودي

راتب رتبة لواء تصل إلى 1860 ريال سعودي.

العلاوات السنوية للأفراد 1443

وقد حددت وزارة الدفاع السعودية قيمة العلاوات السنوية التي يحصل عليها الفرد والتي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين ،وأعلنت وزارة الدفاع عن قيمة العلاوات السنوية الخاصة بكل رتبة وهى كالتالي:

تصل قيمة العلاوة السنوية لرتبة ملازم إلى 330 ريال سعودي

العلاوة السنوية لرتبة ملازم أول 380 ريال سعودي.

ورتبة نقيب 230 ريال سعودي.

والعلاوة السنوية لرتبة رائد 320 ريال سعودي

العلاوة السنوية لرتبة مقدم 405 ريال سعودي.

والعلاوة السنوية لرتبة لواء 635 ريال سعودي.

العلاوة السنوية لرتبة عميد 565 ريال سعودي.

وقد قامت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بتحديد سلم رواتب الأفراد العسكريين بحيث تصل رتبة جندي على راتب أساسي: 3220 وبدل نقل : 500 التقاعد : 289.8 والصافي يصل إلى: 3430.2.