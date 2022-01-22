سلم رواتب العسكريين 1443 مع البدلات في المملكة العربية السعودية بعد قرار التعديل

سلم رواتب العسكريين 1443 مع البدلات، تسعى وزارة الدفاع السعودية على تعديل سلم رواتب العسكريين 1443 مع البدلات بشكل دوري بما يتضمن الرواتب والبدلات لجميع العسكرين سواء من كانوا في الخدمة ومازالوا يخدمون بالمتقاعدين حتى يستطيعوا تلبية متطلبات اسرهم وحتى يتلاءم مع المستوى المعيشي وقد تم تحديد تعديل رواتب العسكريين وعرض المقترح على خادم الحرمين الشريفين وبالفعل تمت الموافقة عليه، وقد تم الاعلان عن سلم رواتب العسكريين 1443 مع البدلات الجديد والذي اصبح محل بحث من كثير من الفئات في المملكة العربية السعودية وفيما يلي بيان بتعديلات سلم رواتب العسكريين 1443 مع البدلات.

سلم رواتب العسكريين 1443 مع البدلات

تسعى جميع الوزارات في المملكة العربية السعودية على تحسين سلم رواتب العسكريين 1443 مع البدلات من رواتب الافراد لتحسين الوضع المعيشي وخاصة وزارة الدفاع وقد قامت وزارة الدفاع بتعديل سلم الرواتب السنوي وتم عرضه على قبل خادم الحرمين الشريفين للموافقة عليه وبالفعل وافق عليه سيادته وتم تعديل سلم الرواتب الخاص بالجنود العسكرين في كافة القطاعات وتعديل البدلات في وزارة الدفاع، وقد تم الإعلان عن سلم رواتب الأفراد العسكريين الجديدة وتضم التعديلات الأساسية والبدلات والمكافأة والعلاوات السنوية وتحتوي تعديلات سلم رواتب الأفراد والدرجة العسكرية بجميع القطاعات العسكرية بوزارة الدفاع بداية من رتبة جندي وتصل لأعلى رتبة في الجيش.

سلم رواتب الأفراد والعسكريين 1443

تقوم وزارة الدفاع بتعديل سلم رواتب العسكريين 1443 مع البدلات بشكل سنوي وفيما يلي تعديل الرواتب الجديد والبدلات ١٤٤٣:

رتبة جندي يحصل على 7400 ريال سعودي.

ورتبة جندي أول يحصل على 6729 ريال سعودي.

رتبة ملازم 6609 ريال سعودي.

ورتبة وكيل الرقيب يحصل على 9000 ريال سعودي.

رتبة ملازم أول يحصل على 7609 ريال سعودي.

وفيما يلي قيمة العلاوات السنوية الخاصة بكل رتبة التي حددتها وزارة الدفاع السعودية والتي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين