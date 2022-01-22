سلم رواتب المعلمين الجديد 1443 الصافي مع العلاوات والبدلات بعد قرار التعديل

سلم رواتب المعلمين الجديد 1443 الصافي، قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن سلم رواتب المعلمين الجديد 1443 الصافي بعد التعديل، حيث قامت بتحديد قيمة الراتب الذي يحصل عليها المعلم بعد الزيادة بالإضافة إلى البدلات والمكافآت، وقد تم التعرف على سلم رواتب المعلمين بعد أن أعلنت عنه الوزارة والتي قامت بطرحه على المجلس الوزاري والذي قام باعتماده ثم طرحه على المعلمين، وكان هُناك رغبة قوية لدى المعلمين والمعلمات في التعرف على سلم الرواتب الجديد، وفي مقالنا اليوم سنوضح لكم بالتفصيل جدول رواتب المعلمين حسب كل مستوى.

سلم رواتب المعلمين الجديد 1443 الصافي

حسب ما أعلنت وزارة التعليم السعودي عن سلم رواتب المعلمين الجديد 1443 الصافي، فإن هناك عدد من المستويات لرواتب المعلمين، حيث هناك ست مستويات متنوعة مثل المعلم الخبير، المعلم المتقدم، المعلم الممارس، مساعد المعلم، ويتم التنقل بين هذه المستويات على حسب شهادات علمية ومؤهلات يحصل عليها المعلم، وبل ويتم اعتماد الشهادات بعد سنوات فعلية من الخبرة والتدريب، بل ويتم منح الشهادة بعد دورات تدريبة واختيارات متنوعة، خصوصًا تلك التي لها علاقة بزيادة المعلمين بشكل سنوي.

جدول سلم رواتب المعلمين الجديد 1443 الصافي

يسعى الكثير من المعلمين بالمملكة العربية السعودية إلى التعرف على سلم رواتب المعلمين الجديد 1443 الصافي، وبالنسبة لقيمة المكافأة فهي حسب المستويات كالتالي:

المستوى الأول

300 ريال سعودي لوظيفة المعلم المعاون.

500 ريال سعودي لوظيفة المعلم الممارس.

450 ريال سعودي لوظيفة المدرس المتقدم.

600 ريال سعودي للمدرس الخبير.

المستوى الثاني

يحصل المعيد أو المعلم المعاون على 320 ريال سعودي.

يحصل المدرس الممارس على 520 ريال سعودي.

يحصل المدرس المتقدم على مبلغ 560 ريال سعودي.

يحصل المدرس الخبير على مبلغ قدره 620 ريال سعودي.

المستوى الثالث

المعلم المساعد يحصل على مبلغ قدره 340 ريال سعودي.

المدرس الممارس يحصل على مبلغ قدره 540 ريال سعودي.

المدرس المتقدم يحصل على مبلغ قدره 480 ريال سعودي.

المدرس الخبير يحصل على مبلغ قدره 640 ريال سعودي.

المستوى الرابع