بالصور.. آخر تسريبات هاتف "آيفون فليب" القابل للطي

تحتدم المنافسة بين كبار مصنّعي الهواتف الذكية في ميدان الأجهزة القابلة للطي، حيث تشير تسريبات حديثة إلى إمكانية طرح "أبل" لهاتف آيفون ينتمي إلى هذه الفئة العام القادم.

ورغم عدم تأكيد "أبل" لإطلاق هاتف قابل للطي، إلا أن تسريبات تحدثت عن جهاز قادم في 2023 يحمل اسم "آيفون فليب".

وحسبما ذكر موقع "سي نت" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن "أبل" حرصت في السنوات الأخيرة على تسجيل براءات اختراع لآليات وهواتف قابلة للطي.

ونقل الموقع عن الخبير المتخصص بتحليل أخبار ومنتجات "أبل"، مينغ تشي كو، قوله إن الشركة الأميركية بحاجة لاكتشاف المشكلات التقنية المرتبطة بالهواتف القابلة للطي، هذا إلى جانب بحث مسائل تتعلق بإنتاجها على نطاق واسع، والأسواق التي ستستهدفها.

ومن بين براءات الاختراع التي سجلتها "أبل" شاشات قابلة للقلب واللف وأخرى على طراز فن الـ"أوريغامي".

ويتفق المحللون على أن حجم شاشة الهاتف القادم ستتراوح بين 7.5 و8 إنشات، كما أنها ستحتوي مفصلات مخفية بهيكل الجهاز.

وتشير التسريبات المتداولة إلى أن الهاتف القابل للطي سيأتي بألوان هي الأرجواني والأزرق والوردي، مع احتمال إضافة ألوان جديدة مثل الأخضر والأحمر والذهبي.

كذلك ستسعى "أبل" جاهدة للاستفادة من الأخطاء التي وقع فيها المنافسون مثل "سامسونغ"، إذ تتفاوض مع شركة متخصصة بتزويد الشركات المنتجة للهواتف بالزجاج على نوع مرن قابل للانحناء دون أي تشوهات أو تجعد.

أما بالنسبة للسعر، فيتوقع محللون أن يكون منافسا للعلامات التجارية الأخرى، إلا أنه لن يكون منخفضا، ولكن "أبل" ستلعب على وتر إقناع المستهلكين بالمزايا الجديدة التي لم تكشف بعد عنها.