الدستورى الفرنسى يعلن قواعد صارمة ضد رافضى اللقاحات

جدة - نرمين السيد - وافق المجلس الدستورى فى فرنسا على فرض قيود شديدة على المواطنين غير المطعمين ضد فيروس كورونا، حيث قررت تعتزم السلطات الفرنسية استبعاد هؤلاء الذين لم يتلقوا التطعيم أو تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا من حصة عادلة من الحياة العامة.





ووفقًا لهذا القرار، ستطبق فرنسا جواز التطعيم الذى يوثق وضع تطعيم الشخص أو التعافى، مع تطبيق فرض جواز مرور التطعيم إلزاميًا فى المطاعم والحانات والمواقع الثقافية والمنشآت الرياضية وعند ركوب قطارات المسافة الطويلة. وقضى المجلس الدستورى بإمكانية استمرار القيود طالما استلزم وضع الجائحة ذلك. وفى المقابل، تعتزم فرنسا تخفيف تدابير مكافحة كوفيد لبقية السكان اعتبارا من فبراير المقبل. ووصل معدل الإصابة الأسبوعى فى فرنسا إلى أكثر من 3300 حالة إصابة.

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