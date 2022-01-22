بالفيديو.. الشرطة تبحث عن "قردة" فرت من موقع حادث

تبحث الشرطة في ولاية بنسلفانيا الأميركية عن 4 قرود، فرت بعد أن تعرضت شاحنة كانت تحملهم مع نحو 100 حيوان آخر، لحادث سير.
وأوضح الشرطي أندريا بيلاتشيك، أن الشاحنة التي كانت تحمل القرود اصطدمت بشاحنة أخرى في مقاطعة مونتور، الجمعة، موضحا أن عربة الحيوانات كانت في طريقها إلى مختبر، وفق ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.
وقالت وكالة الأخبار المحلية "WNEP" إن 4 قرود فرت من المكان، واستخدمت السلطات طائرة هليكوبتر في البحث عنها.
ولم يعرف نوع القرود التي كانت على متن الشاحنة، لكن الشرطة نشرت صورة أحدها على شجرة، وفق "غارديان" البريطانية.
ولم يتضح ما إذا أصيب أي أشخاص أو حيوانات في الحادث.
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