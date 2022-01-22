وزير الصحة الألماني: لا حاجة لجرعة رابعة من لقاح كورونا

قال وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، إنه لا حاجة لجرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في حالة التطعيم الإجباري.
فقد نقلت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية اليوم السبت عن وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ قوله إنه لا يتوقع أن تكون الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلزامية ما دام الشخص قد حصل على جرعة ثالثة من اللقاح، وذلك في حال ما قررت البلاد جعل التطعيم إجباريا.
وقال الوزير للصحيفة "أي شخص حصل على ثلاث جرعات من اللقاحات المضادة لكورونا اليوم أو في المستقبل فهو يتمتع بتحصين أساسي جيد. الجرعات الثلاث حاليا ستكون كافية في حال أصبح التطعيم إلزاميا"، بحسب رويترز.
وأضاف أن الحكومة الألمانية تعمل على "ضرورة تقديم دليل على التطعيم" بدلا من الحث على التطعيم.
وقال للصحيفة "الأطباء غير ملزمين بحث الناس على التطعيم" في إشارة إلى رد فعل أطباء الرعاية الصحية العامة الذين يعارضون تطبيق التطعيم الإجباري في ممارساتهم.
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