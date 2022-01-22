بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - حذرت المملكة المتحدة البريطانية مواطنيها، اليوم السبت، من السفر غير الضرورى إلى أوكرانيا، كما نصحت رعاياها المتواجدين فى أوكرانيا بتسجيل وجودهم هناك، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم السبت، قالت وزارة الخارجية البريطانية فى بيان اليوم: "الوضع فى كييف ومناطق أخرى، خارج دونتسك ولوهانسك، هادئ بشكل عام. غير أن الأحداث فى أوكرانيا تمضى سريعا.. هناك حالة من عدم اليقين المستمرة بشأن نوايا روسيا". ووفقًا للوكالة، تأتى تلك الخطوة لتضع بريطانيا فى وضع متسق مع دول أخرى، فى تحالف العيون الخمس الاستخباراتى، الذى يضم: "بريطانيا، وأستراليا وكندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا". وتتهم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى "الناتو"، روسيا بحشد قوات عند حدودها لغزو أوكرانيا، بينما تنفى موسكو تلك الاتهامات، مبررة حشودها بتواجد الناتو فى أوكرانيا، وهو ما تعتبره تهديدًا لأمنها وحدودها.

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