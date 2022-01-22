أيرلندا ترفع معظم قيود كورونا مع انخفاض عدوى أوميكرون

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة (إندبندنت) الإيرلندية اليوم السبت عن رئيس الوزراء الأيرلندى مايكل مارتن قوله إنه سيتم إلغاء معظم قيود الوباء، بما فى ذلك أوقات الإغلاق المبكرة وقيود أخرى على أماكن الضيافة، معلنا أن البلاد "نجت من عاصفة أوميكرون".

وأضاف أنه سيتم رفع القواعد الصارمة، التى تم فرضها الشهر الماضى حيث أدى المتغير إلى زيادة حالات العدوى الجديدة - مما أجبر النوادى الليلية على الإغلاق خلال فترة عيد الميلاد.

وقال مارتن: " ستتم رفع غالبية تدابير الصحة العامة التى كان علينا التعايش معها، لكن أحذر من أن الوباء لم ينته بعد".

وفى الوقت نفسه، لن يتم فرض أى قيود على التجمعات للأحداث الداخلية والخارجية ويمكن للأسر المختلفة التجمع دون قيود على الأرقام كما يمكن للموظفين أيضًا العودة تدريجيًا إلى أماكن العمل بدءًا من الأسبوع المقبل.

وشهدت البلاد مستويات عالية من التطعيم ضد كورونا، حيث تلقى ما يقرب من ثلثى أولئك الذين تزيد أعمارهم عن خمس سنوات لقاحًا معززًا فى الأشهر الأخيرة حيث قال مارتن: "لقد أدى برنامج التطعيم فى أيرلندا إلى تغيير وضعنا تمامًا".

وأعيد فتح أيرلندا بالكامل فقط فى أكتوبر الماضى، بعد 18 شهرًا من عمليات الإغلاق المستمرة التى عادت بعد ذلك فى أوائل ديسمبر الماضى.